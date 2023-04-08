Yunanistan'dan Türkiye'yi memnun edecek karar! Terör yuvasına kilit vuruyorlar

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi, Türkiye ve Yunanistan arasında tansiyonun hızla düşmesine yol açmıştı.

Bu hafta Türkiye'yi ziyaret eden Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos da son dönemde ikili ilişkiler açısından bir "fırsat penceresi" açıldığını belirterek "Bu fırsatı değerlendirmemiz gerek" demişti.

Yunanistan'dan Lavrion Kampı'nı kapatma kararı

İki ülke arasında süren yakınlaşmada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Türkiye'nin "PKK üssü" olarak nitelediği Yunanistan'daki Lavrion Kampı ile ilgili Atina'dan önemli bir adım geldi. Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Atina tartışma yaratan kampın kapatılmasına karar verdi.

Yunan Göç Bakanlığı, kampın "yaşamaya uygun olmadığı" gerekçesiyle kademeli olarak kapatılacağını duyurdu. Haberde, bu kararın kampın kapatılmasında ısrar eden Türkiye'yi de memnun edecek bir adım olacağı kaydedildi.



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Türkiye büyük tepki göstermişti

Yunanistan'daki sığınmacı kampı Lavrion'un terör örgütü PKK tarafından kullanıldığını gösteren görüntüler Yunan basınında da gündem olmuştu.

Kampın "PKK'nın eğitim yuvası olduğu" iddiası da basına yansımıştı. Türkiye geçen sene, Yunanistan'ın Attika bölgesinde bulunan Lavrion Kampı'nda PKK'lıların eğitim aldığını söyleyerek duruma tepki göstermiş, Yunan hükümeti ise bu suçlamayı reddetmişti.

Karar deprem öncesi alındı

Öte yandan Atina'nın bu kararı, Ankara'yla ilişkilerin gergin olduğu deprem felaketi öncesi dönemde aldığı ifade edildi. Bölgedeki belediyenin, bir kısmı 1940'larda inşa edilen kamptaki koşullarla ilgili Yunan hükümetine şikayette bulunduğu ve hükümetin finansman desteği vermediği kampın kapatılması için başvuru yaptığı da belirtiliyor.

Kathimerini, kamptaki sığınmacıların önemli bölümünün halihazırda Attika'daki barınaklara yerleştirildiğini aktardı.