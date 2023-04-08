  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cesedi bulunmuştu! Gabonlu öğrenci soruşturmasında flaş gelişme

Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma! Tamı tamına 30 bin adet! Bütün dünya şaştı

İlham Aliyev'in ardından bir lider daha TOGG sahibi olacak!

Suudilerden petrol hamlesi: Asya'ya yakınlaşarak ABD'den uzaklaşıyor mu? Şaşırtan karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TCG Anadolu müjdesi

Görenler çok şaşırdı! Oktay Kaynarca'dan Kurtlar Vadisi paylaşımı

İngiliz BAE Systems'ten açıklama: Heart Aerospace şirketi ile elektrikli uçaklar için yeni kararı!

Her şey değişebilir! Ünlü tahvil kralından karamsar öngörüsü: Öneri değerinde o öngörü açıklaması

Başakşehir-Kayaşehir metrosunun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li İBB'ye ayar

Bakan Fatih Dönmez'den heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da müjdeyi duyuracak!
Gündem Yunanistan'dan Türkiye'yi memnun edecek karar! Terör yuvasına kilit vuruyorlar
Gündem

Yunanistan'dan Türkiye'yi memnun edecek karar! Terör yuvasına kilit vuruyorlar

Yeniakit Publisher
2023-04-08 20:51:00 - 2023-04-08 20:55:31

Türkiye'nin 11 ilinde büyük yıkıma yol açan deprem felaketinin ardından Ankara-Atina hattında yaşanan yakınlaşma sonrası, Yunanistan hükümetinden dikkat çeken bir adım daha geldi. Yunanistan, Türkiye'nin "PKK üssü" olarak nitelendirdiği "Lavrion Kampı"nı kapatma kararı aldı.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi, Türkiye ve Yunanistan arasında tansiyonun hızla düşmesine yol açmıştı.

Bu hafta Türkiye'yi ziyaret eden Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos da son dönemde ikili ilişkiler açısından bir "fırsat penceresi" açıldığını belirterek "Bu fırsatı değerlendirmemiz gerek" demişti.

Yunanistan'dan Lavrion Kampı'nı kapatma kararı

İki ülke arasında süren yakınlaşmada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Türkiye'nin "PKK üssü" olarak nitelediği Yunanistan'daki Lavrion Kampı ile ilgili Atina'dan önemli bir adım geldi. Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Atina tartışma yaratan kampın kapatılmasına karar verdi.

Yunan Göç Bakanlığı, kampın "yaşamaya uygun olmadığı" gerekçesiyle kademeli olarak kapatılacağını duyurdu. Haberde, bu kararın kampın kapatılmasında ısrar eden Türkiye'yi de memnun edecek bir adım olacağı kaydedildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye büyük tepki göstermişti

Yunanistan'daki sığınmacı kampı Lavrion'un terör örgütü PKK tarafından kullanıldığını gösteren görüntüler Yunan basınında da gündem olmuştu.

Kampın "PKK'nın eğitim yuvası olduğu" iddiası da basına yansımıştı. Türkiye geçen sene, Yunanistan'ın Attika bölgesinde bulunan Lavrion Kampı'nda PKK'lıların eğitim aldığını söyleyerek duruma tepki göstermiş, Yunan hükümeti ise bu suçlamayı reddetmişti.

Karar deprem öncesi alındı

Öte yandan Atina'nın bu kararı, Ankara'yla ilişkilerin gergin olduğu deprem felaketi öncesi dönemde aldığı ifade edildi. Bölgedeki belediyenin, bir kısmı 1940'larda inşa edilen kamptaki koşullarla ilgili Yunan hükümetine şikayette bulunduğu ve hükümetin finansman desteği vermediği kampın kapatılması için başvuru yaptığı da belirtiliyor.

Kathimerini, kamptaki sığınmacıların önemli bölümünün halihazırda Attika'daki barınaklara yerleştirildiğini aktardı.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Turan

Depreme dayanıklı olmadığı için maşaları telef olmasın diye kapatıyor. Daha iyi şartları olan kamplara taşımışlar!

Gültekin

BÜTÜN DÜNYA DEVLETLERİN BİLMESİ GEREKEN ŞEY, DEVLETLER ARASI GÜVEN VE İŞBİRLİĞİ HEM DÜNYA BARIŞINA HİZMET EDER, HEM DE DÜNYA TERÖRİSTLERİNİ BİTİRİR, HEP BİRLİKTE TERÖRİSTLERİN CİNAYET İŞLEMELERİNİ DE ENGELLEMİŞ OLURUZ.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23