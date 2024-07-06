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Gündem Yunanistan'dan yüzerek Türkiye'ye girdi! Jandarmaya yakalandı
Gündem

Yunanistan'dan yüzerek Türkiye'ye girdi! Jandarmaya yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-07-06 15:02:00 - 2024-07-06 15:02:45
Yunanistan'dan yüzerek Türkiye'ye girdi! Jandarmaya yakalandı

Yunan adalarından Türkiye'ye yüzerek giren terör örgütü üyesi, jandarma tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan'ın Sisam Adası'ndan yüzerek Türkiye'ye yasadışı olarak geçen ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında arama kararı bulunan şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma kapsamında Yunanistan'ın Sisam Adası'ndan yüzerek Türkiye'ye yasadışı olarak geçen ve 'terör örgütü (PKK/KCK-PYD/YPG-YDG-H) propagandası yapmak' ve 'birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın almak' suçlarından hakkında arama kararı bulunan B.D. (24) isimli şüpheli Güzelçamlı Mahallesi'nde karaya çıktığı esnada yakalandı. B.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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