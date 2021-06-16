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Dünya Yunanistan'dan Türkiye açıklaması! İlk kez yorum yaptılar ama...
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye açıklaması! İlk kez yorum yaptılar ama...

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin bir açıklamada bulunarak, “Sorunlarımız devam etse de Türkiye ve Yunanistan komşu ülkelerdir. Ortak ilginin bulunduğu konularda işbirliği herkesin çıkarınadır” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 07:25:00 -
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması! İlk kez yorum yaptılar ama...

NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, “Sorunlarımız devam etse de Türkiye ve Yunanistan komşu ülkelerdir. Ortak ilginin bulunduğu konularda işbirliği herkesin çıkarınadır” dedi.

Twitter’dan yaptığı açıklamada Başbakan, “Dolayısıyla, diyalog daima önemlidir” ifadesini kullandı. Yunan Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni de, Miçotakis’in görüşme sırasında “güven köprülerinin kurulması amacıyla her düzeyde daha sık temasta bulunulmasını istediğini” söyledi. Peloni, Kıbrıs’ta iki ayrı devlet önerisine karşı olduklarını görüşmede yinelediklerini de anlattı, “Olumlu ortamın Türk-Yunan ilişkilerinin düzelmesine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz. İyi niyet var ama önemli görüş ayrılıkları da yerinde duruyor” diye ekledi.

Öte yandan son günlerde, Türkiye konusunda farklı bir siyaset izlenmesinden yana olduğu iddia edilen Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, “Büyük ve önemli görüş ayrılıkları yerinde sayıyor. Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde sorunlarda herhangi bir ilerleme sağlanmadı” şeklinde konuştu

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Yorumlar

Abdullah

ABD, AB, Yunan, Fransız'a n'oldu. Bu yumuşama neden? Çin ve Rus'a karşı yanında tutma çabası mı?
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