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Gündem Yunanistan'dan Rafale hamlesi
Gündem

Yunanistan'dan Rafale hamlesi

Yunanistan, 6 Rafale savaş uçağını teslim almaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 09:11:00 -
Yunanistan'dan Rafale hamlesi

Savunma gücünü artırmak isteyen Yunanistan, Fransa ile anlaşma yoluna gitmiş, iki ülke Rafale savaş uçaklarının tedariki konusunda el sıkışmıştı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, uçakların bir bölümünün iki hafta sonra ülkede olması bekleniyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 2020 yılında 18 adet Rafale tipi savaş uçağı alacaklarını duyururken, daha sonra bu sayının 24'e çıkacağını belirtti.

Greek City Times, ilk 6 Rafale uçağının 19 Ocak'ta Yunanistan'a ulaşacağını yazdı. 34 yıllık Mirage 2000 tipi uçakların bu yılın ortalarında emekliye ayrılacağı kaydedildi.

Yunanistan'ın Türkiye ile yaşadığı krize dikkati çeken Miçotakis, daha önce yaptığı bir açıklamada, "İmkan ve ihtiyaçlar arasında bir denge sağlamanın vakti geldi." diye konuşmuştu.

Mevcut Mirage uçaklarının yerine Rafale uçaklarından oluşan yeni bir filo kuracaklarını dile getiren Miçotakis, "4 yeni fırkateyn ve 4 Romeo helikopterini deniz kuvvetlerine dahil edeceğiz. 5 yıllık program çerçevesinde silahlı kuvvetlerimizi 15 bin yeni askerlerle güçlendireceğiz ve savunma sanayisini faaliyete geçireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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