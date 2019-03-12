0553 313 94 23

Yunanistan'dan nükleer silah üssü açıklaması!

Yunanistan’da iktidardaki SYRIZA Partisi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Panos Trigazis, ülkesinin ABD ve NATO'ya yeni üsler için izin vermediğini açıkladı.

12 Mart 2019 Salı 18:57
Yunanistan'dan nükleer silah üssü açıklaması!

Yunanistan’da iktidardaki SYRIZA Partisi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Panos Trigazis, Avrupa’nın Rusya ile ilişkilerini yeniden inşa etmesi, işbirliği yöntemleri bulması, yaptırımlardan kaçınıp Avrupa’nın güvenliği için yeni güvenlik sistemi kurması gerektiğini söyledi.

Günümüz dünyasındaki durumu Sputnik'e değerlendiren Trigazis, ABD'nin kurmaya çalıştığı ‘yeni dünya düzeninin' insanlık için birçok soruna yol açtığını ifade etti.
Trigazis şunları söyledi:

"Güvenli olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Bu durum sadece savaş ve çatışmalara değil, küresel istikrarsızlığa da yol açıyor. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonar ne yazık ki dünyada büyük bir istikrarsızlık meydana geldi. ABD'nin ilk başkanı George Bush'un Irak'takis avaştan sonra ‘yeni dünya düzeninden' söz ettiğini hatırlayın. Bu yeni düzen insanlık için birçok soruna yol açtı. Bizde de savaşlar oldu, yine Irak'ta, Afganistan'da savaşlar oldu. Daha sonra başka sorunlar da… Zira ABD 21.yüzyılın kendilerinin olacağına inanıyor, açıkça ‘dünyanın hakimi olacağız diyordu."

Trigazis'e göre büyük güç olan ABD'nin kurbanları olanlarsa BM gibi uluslararası örgütlerdi. BM'nin Soğuk Savaş sonrası rolü zayıfladı ve yeniden güçlendirilmeli. Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra istikrarlı dünya düzenine geçiyoruz, ancak BM gibi kuruluşların pozisyonu güçlendirilmeli.

Trigazis, Avrupa'da güvenliğin temeli olabileceğini düşündüğü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nı (AGİT) da desteklediklerini belirtti.

"ABD bize sözde ‘nükleer şemsiye' getirmek isterse bizim için üzücü"

Trigazis, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'na yönelik tutumunu kesinlikle desteklediğini ifade etti:

"(ABD Başkanı Donald) Sayın Trump şimdi Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiğini söylüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik görüşme gerçekleştirdi. Nasıl oluyor da Kore yarımadasındaki nükleer silahları imha etmek isterken ve Avrupa'da nükleer silahların imhasını öngören anlaşmadan çekiliyor? Avrupa'ya nasıl nükleere karşı koruyucu olarak mı dönmek istiyor? Trump ve ABD bize sözde ‘nükleer şemsiye' getirmek isterse bizim için üzücü. Biz şemsiye falan istemiyoruz."

INF anlaşmasına iki tarafın da uyması gerektiğini, ABD'nin çekileceğini açıklaması yüzünden Rusya'nın anlaşmayı uygulayamadığını belirten Trigazis, Soğuk Savaş döneminde nükleer silahlara karşı birçok anlaşma bulunduğunu, bu işbirliğinin bugün de yapılabileceğini kaydetti.

"Soğuk savaş istemiyoruz"

Trigazis, "SYRIZA olarak Avrupa'da yeni bir Soğuk Savaş istemiyoruz. Ukrayna bahanesiyle yeni bir soğuk savaş yürütülüyor. Sadece Rusya'ya karşı değil, nükleer silah inşa edeceği gerekçesiyle İran'a karşı da yaptırımlar uygulanmasın istiyoruz. Bu iki yüzlülük, zira Ortadoğu'da nükleer silahı olan tek nükleer güç İsrail. ABD bununla ilgili hiçbir şey söylemiyor" dedi.

"Avrupa Rusya ile işbirliği yapabilir"

Trump'ın, tek taraflı olarak birçok uluslararası anlaşmadan çıktığını vurgulayan Trigazis, İran nükleer programından çekildiğini de hatırlattı.

ABD Başkanı'nın ayrıca Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak Ortadoğu'daki barışa büyük darbe indirdiğini de vurgulayan Trigazis "İran nükleer anlaşmayı uyguladı. Bu anlaşmada sadece ABD değil, AB ülkeleri, Almanya vardı. BMGK üyeleri ve Rusya vardı. Trump'ın eylemleri ise tek taraflıydı. Ayrıca Paris İklim Anlaşması'ndan da çıktı. Ne yazık ki bunlar insanlığın geleceğine yönelik sorumsuzca davranıldığını gösteriyor. Bu duruma AB, Çin ve Rusya tepki gösterdi. Bu bana kalırsa AB'nin Avrupa'da barış ve güvenlik için Rusya ile işbirliği yapabileceğine yönelik bir örnek" ifadelerini kullandı.

"Yunanistan'da nükleer silah yok"

Yunanistan'ın Araksos üssünde ABD'ye ait nükleer silah olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Trigazis "Yunanistan'da nükleer silahımız yok. Dönemin Başbakanı Andreas Papandreu döneminde çekildi. Sonra da Soğuk Savaş bitti. Yunanistan'da 1957'den sonra ABD ve NATO'nun nükleer silahları vardı, ama şimdi yok. Bu kesin" dedi.

Trigazis, açıklamalarına şöyle devam etti: "Araksos'a soğuk savaştan sonra NATO uçakları geldi, bu uçaklarda nükleer silahlar vardı. Soğuk savaş sonrasında Avrupa'da nükleer silah bulunduran NATO'nun stratejisi gereği sürekli hazır haldelerdi. Bildiğiniz gibi şimdi Belçika, Almanya'da ve Türkiye'de de İncirlik üssünde nükleer silah var. Ancak Yunanistan'da yok, en azından üslerde. NATO tatbikatları kapsamında gelen bir uçak olduysa bilmiyorum. Ancak Yunanistan'da ABD ve NATO'ya ait nükleer silah üssü yok. Bize göre nükleer silah bir savunma biçimi değil, yıkım aracı. Bu nedenle nükleer silahların tamamen yasaklanmasını destekliyoruz."

"Atina ABD'ye yeni üsler için izin vermedi"

Atina'nın Yunanistan'da yeni üs kurulmasına izin vermediğini belirten Trigazis, mevcut Suda üssünün de soğuk savaş döneminden kalma olduğunu ifade etti. Trigazis "Yunanistan'da ABD üssüne ihtiyaç yok" dedi.

Mora Yarımadası'nın nükleer silahlarla donatılmaması için yeni bir harekete ihtiyaç olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Trigazis "Hayır, bence yarımadaya nükleer silah konuşlandırılması gibi bir tehlike yok. Nükleer silahlara karşıyız, Türkiye'de Rusya ile işbirliği ile inşa edilen Akkuyu gibi nükleer santrallere de. Yunanistan, topraklarında nükleer santral inşa etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Trigazis "Rusya'nın Yunanistan'ı tehdit ettikleri için Türklerle iyi ilişkileri olmasın demiyoruz. Onlar komşular ve ortak çıkarları var. Tıpkı bizim Türkiye ile ortak çıkarlarımız olduğu gibi. Türkiye ile ekonomi ile ilgili konularda işbirliğimiz var. Bu barışın anahtarı" dedi.

"Erken seçim olmayacak"

Trigazis, ülke içindeki durumla da ilgili erken seçim olmayacağı açıklamasını yaptı:

"Memorandumlarla dolu 7 trajik yıl yaşadık. Yunanistan'ın şu an ekonomik canlanma ve gelişim açısından birçok imkanı var. Halihazırda durum istikrara kavuşmuşken, anayasanın öngördüğü sürede, normal şekilde dört yıllık sürecin bitiminde seçimlere gidilebilir. En geç Ekim 2019'da."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:57
  1. Yunanistan
  2. Çipras

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Venezuela'dan ABD'li diplomatlara süre!
    1. Venezuela'dan ABD'li diplomatlara süre!
    2. Kayganlaşan yolda trafik kazası: 2..
    3. MHP'nin Kırıkkale mitingi
    4. Mescid-i Aksa'da gerginlik devam ediyor
    5. Kırşehir'de ele geçirildi! İbranice..
    6. Numan Kurtulmuş: “İstiklal Marşı,..
    7. “Uçaklar seyahat için fazla karmaşık..
    8. Denizli'ye getirilen uyuşturucuyu..
    9. Boeing 737 MAX 8 uçaklarının..
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da
    11. Medel’in tokadı Şili’de manşetlerde
    12. İngiltere açıkladı: Bu gece..
    13. MHP'nin Kırıkkale mitingi
    14. "Amacımız gençlerimizi geleceğe daha..
    15. Beşiktaş'a kötü haber! Sözleşmesini..
    16. İstanbul'da trafik durma noktasına..
    17. THY’de filosundaki Boeing 737 Max’ları..
    18. Kontrolden çıkan tır aydınlatma..
    19. Malatya'da bir şahıs, iş yerine..
    20. ABD teslim etti! Yunanistan'a 70..
    21. Yazılı mutabakat sağlandı! ABD resmen..
    22. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı:..
    23. Venezuela'dan ABD'li diplomatlara 72..
    24. Boeing'e ait iki tip uçağın uçuşunun..
    25. "Giresun’da hedef 2019 yılında 6 bin..
    26. FETÖ’nün TUSKON davasında 2 sanığa..
    27. Bakan Kasapoğlu: “Siz emredin biz..
    28. Kuruluşundan bu yana Turkcell’i..
    29. FETÖ'nün emniyet imamına 8 yıl 9 ay..
    30. Küçük Hasan’ın duygulandıran bayrak..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü