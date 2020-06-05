Yunanistan'dan küstah 'Türkiye' açıklaması!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama-sondaj faaliyetlerini genişletme hamlesi Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, küstah bir açıklama yaparak "Egemenlik haklarımızı korumak için askeri operasyon dahil elimizden geleni yaparız" iddiasında bulundu.

Bir televizyon programında konuşan Yunan bakan, Türkiye'nin hamlelerini 'agresif' olarak tanımlama cüretinde bulundu.

Panagiotopoulos, "Genel anlamda saldırgan bir eğilimde olan bu davranışla başa çıkmanın tek yolunun tüm diplomatik silahları kullanmak ve ordumuzun caydırıcılık kapasitesini artırmak olduğunu düşünüyorum" şeklinde küstah iddialarda bulundu.

"Biz çatışma istemiyoruz ama..."

Bakan, bir gazetecinin "Yunanistan Türkiye ile askeri çatışmaya hazır mı?" sorusu karşılığında, "Kesinlikle hazır" iddiasında bulundu.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Panagiotopoulos, küstah sözlerine şöyle devam etti:

"Her şey mümkün, buna askeri operasyon da dahil. Biz bunu istemiyoruz, ancak egemenlik haklarımızı korumak için elimizden geleni yapacağımızı belirmek isteriz"