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Yunanistan’dan karşı hamle! ABD ve Fransa’ya umut bağlıyor

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına karşılık Yunanistan, Girit Adası açıklarında sondaj çalışmaları başlatma kararı aldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:27
Yunanistan’dan karşı hamle! ABD ve Fransa’ya umut bağlıyor

Yunanistan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarına tepki olarak, Girit Adası açıklarında sondaj çalışmaları başlatma kararı aldı. Yunanistan, Girit Adası’nın doğusu ve güney doğusunda sondaj çalışmaları yapmaları için Total-Exxonmobil-Helpe (ABD-Fransız) konsorsiyumu ile anlaşmaya vardı.

Bölgedeki hidrokarbonların araştırılması ve işletilmesini öngören sözleşme bugün imzalanacak.

İmza programında Başbakan Aleksis Çipras ile Çevre ve Enerji Bakanı Giorgos Stathkis'in yanı sıra şirketlerin üst düzey yöneticileri de hazır bulunacak.

ABD ve Fransız şirketlerini yanına aldı

Sondaj çalışmalarını yürütecek konsorsiyumun içerisinde yüzde 40 oranında Fransız Total, yüzde 40 oranında Amerikan Exxonmobil ve yüzde 20 oranında Yunan Hellenic Petroleum bulunuyor.

Şirketler, 40 bin kilometre kareye yakın bir alan üzerinde 8 yıl boyunca arama ve sondaj çalışmaları yapabilecek.

Çipras destek arıyor

Önümüzdeki hafta genel seçimlere gidecek olan Yunanistan'da başbakan Çipras anlaşma sayesinde iç politikadaki desteğini artırmayı hedefliyor.

Çipras'ın ayrıca bu adımla Türkiye'ye de mesaj göndermeyi amaçladığı düşünülüyor.

Türkiye'nin Kıbrıs adası açıklarında petrol ve doğal gaz arama çalışmaları, Atina ve Ankara arasındaki ilişkileri germiş, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras bu konuda AB'ye yaptırım çağrısında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:27
  1. ABD
  2. Fransız
  3. Yunanistan
  4. Türkiye
  5. Doğu Akdeniz
  6. doğalgaz
  7. Girit Adası
  8. Total-Exxonmobil-Helpe (ABD-Fransız)
  9. Sondaj çalışmaları
  10. Çipras
  11. Atina
  12. Ankara
  13. AB

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