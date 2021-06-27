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Dünya Yunanistan'dan insanlık dışı karar
Dünya

Yunanistan'dan insanlık dışı karar

Yunanistan, kaçakçılar tarafından ölüme terk edilen 31 göçmeni kurtaran Somalili şahsa 142 yıl hapis cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 07:43:00 -
Yunanistan'dan insanlık dışı karar

Yunanistan mahkemesi, Ege denizinde insan kaçakçısının terk ettiği teknenin dümenine geçerek 31 sığınmacıyı kurtaran Somalili Muhammed Abdi Hanad'a, "göçmen kaçakçılığı" gerekçesiyle 142 yıl hapis cezası verdi.

Avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada “Türk sahillerinden yola çıktıktan sonra, insan kaçakçısı bizi kaderimize terketti. Dalgalarla boğuşurken, 34 kişinin bulunduğu teknedeki iki kadın denize düştü ve gözlerimizin önünde boğuldu. Başka çarem yoktu. Hepimiz ölecektik. Dümene geçtim” dedi.

Eski BM yetkilisi François Crepeau, “Yunanistan, kendilerinin ve ailelerinin hayatlarını kurtarmaya çalışan sığınmacıları, çok ağır hapis cezalarına çarptırıyor. Giderek yaygınlaşan bir strateji haline geldi” dedi.

Yasalara göre, 142 yıl hapis cezasına çarptırılan Hanad, en az 20 yıl cezaevinde kalacak.

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Yorumlar

Simyager

Adamsınız vallahi. Ülkesini sevmek, savunmak, milletini düşünmek.. Tam olarak budur. Bizim gibi ne idüğü belirsiz milyonları ülkene doldurunca vatansever değil, arapsever oluyorsun.
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