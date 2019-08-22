Yunanistan'da Türk 'Fırtına'sı! Trabzonspor gol oldu yağdı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan ekibi AEK'yı deplasmanda Ekuban'ın golleriyle 3-1 mağlup etti.22 Ağustos 2019 Perşembe 23:15
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Yunanistan ekibi AEK ile Atina'da karşı karşıya geldi.
Trabzonspor, geriye düştüğü maçta etkili bir oyunla rakibini 3-1 mağlup etti. AEK'in golünü 4. dakikada Marko Livaja attı. Trabzonspor'un gollerini 28, 44 ve 70. dakikalarda Caleb Ekuban kaydetti.
Trabzonspor'da Jose Sosa, 24. dakikada kullandığı penaltıda direğe takıldı.
Trabzonspor'da hat-trick yapan Ganalı golcü Caleb Ekuban, bu sezon Avrupa kupalarında çıktığı 3 maçta 4 gol atıp 1 asist yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak tarafı belirleyecek maç 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.
Stat: OAKA Spyros Louis
Hakemler: Daniel Siebert, Rafael Foltyn, Jan Seidel (Almanya)
AEK: Barkas, Paulinho, Vranjes, Svarnas, Lopes, Simao (Dk. 63 Krsticic), Simoes, Verde (Dk. 65 Geraldes), Livaja, Mantalos, Oliveira (Dk. 84 Giakoumakis)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme (Dk. 72 Avdijaj), Ekuban (Dk. 90+2 Yusuf Sarı), Sörloth (Dk. 77 Doğan Erdoğan)
Goller: Dk. 4 Livaja (AEK), Dk. 28, 44 ve 70 Ekuban (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 1 Livaja, Dk. 23 Vranjes, Dk. 90 Paulinho (AEK), Dk. 90+3 Doğan Erdoğan (Trabzonspor)
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