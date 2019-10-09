Yunanistan'da harekat paniği: PKK'dan sonra sıra bizde!

Suriye’ye harekât kararının ardından en çok panikleyenlerden biri de Yunan kamuoyu oldu. Ülkede “Türkler, oradaki işlerini bitirdikten sonra sıra bizim topraklarımıza gelecek. ABD’nin müttefikliğine güvenmememiz gerektiğini YPG örneğinde bir kez daha gördük” yorumu öne çıktı.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında sıcak saatler yaşanıyor. Türkiye’nin güvenli bölge konusundaki kararlı tutumu ABD’ye geri adım attırdı. Şanlıurfa Akçakale’nin karşısında bulunan Tel Abyad ve Resulayn’daki gözlem noktalarında konuşlu Amerikan askerleri bölgeden önceki gün çekilmeye başladı. Çeşitli birliklerden Suriye sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki gün Türkiye’yi “Bilgeliğim dışında bir şey yaparlarsa ekonomilerini berbat ederim. Bunu daha önce de yaptım” diye konuşmuştu.

Yunanistan’dan terör örgütü PKK’ya destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir” diyerek Trump’ın tehditlerine cevap verdi. Uluslararası basında ise Batı medyası çoğunlukla YPG/PKK dilinden yana tavır aldı. Twitter’da “Kürtler’i yalnız bırakmayın” etiketli paylaşımlara ABD, Almanya gibi ülkelerden pek çok gazeteci de destek verdi. YPG/PKK’ya en büyük destek ise İsrail ve Yunanistan’dan geliyor. İsrail’de terör örgütüne destek açıklamaları bakan düzeyinde yapılırken, Yunanistan’da ise işler biraz daha dolaylı yoldan yürüyor.

“PKK’dan sonra sıra bize gelecek”

Türkiye’nin Suriye’yi işgal ederek “masum Kürtler” olarak nitelenen YPG/PKK unsurlarını bölgeden temizleyecek olması, felaket gibi gösteriliyor. Facebook ve Twitter’da yapılan kullanıcı yorumlarında “İşgalci Türkiye, Suriye’yi yiyecek. Sonra sıra bize gelecek. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bize destek açıklamasından hemen ardından Türkiye, ABD’nin tüm karşıtlığına rağmen işgal kararı aldı. Amerikalılar ise bunu engellemek yerine bölgeden çekilerek Kürtler’i Erdoğan’ın eline teslim etti. ABD’ye hiçbir şekilde güvenmemeliyiz” şeklinde görüşler paylaşılıyor. Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail-Mısır ittifakının Türkiye’yi durdurmak için aktif şekilde harekete geçmesi gerekliliği vurgulanıyor.

PKK taraftarlarından Türkiye’ye DEAŞ iftirası

Öte yandan Yunanistan’da iktidar partisi Yeni Demokrasi’ye yakın özel televizyon kanallarından SKAİ, “uzman görüşü”ne dayandırdığı haberinde, Türkiye’nin Suriye operasyonunda tek hedefinin Kürtler (YPG/PKK) olduğunu, bu hedef doğrultusunda çevredeki DAEŞ unsurlarının görmezden gelineceğini yazdı. Böylece “Kürt katili” imajının yanında, “DAEŞ destekçisi Türkiye” propagandası da yinelenmiş oldu. Batı medyası, Suriye’de iç savaşın başladığı günden bu yana Ankara’nın bölgedeki terör örgütlerine destek verdiği şeklinde haberler üretiyor.