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Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı

Muğla'da dolandırıldığı için parasız kalan Pakistan uyruklu bir kişi, Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 17:03
Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzerek yurt dışına geçmeye çalışırken yakalanan Pakistan uyruklu kişi, dolandırıldığını, parası kalmadığı için de yüzerek yurt dışına geçmeye çalıştığını bildirdi.

Bodrum Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Nur Muhammet, Bodrum Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

"Başarılı olamadım"

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Muhammet, hastane çıkışında, Yunanistan'a gitmek için girişimlerde bulunduğunu ancak başarılı olamadığını söyledi.

Muhammet, bir kişi tarafından dolandırıldığını iddia ederek, "Bir kişi 2 bin 800 liramı aldı, şikayet ettim ama bir sonuç çıkmadı. Param kalmadığı için de yüzerek yurt dışına geçmeye çalıştım"dedi.

Çocuk can simidi ve ekmekle geçmeye çalışmış

Muhammet, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Bodrum'un İçmeler açıklarında seyreden "Black Angel" isimli günlük gezi teknesinin personeli, dün üzerinde çocuk can simidi ve bir poşet içerisinde ekmek bulunan kişinin, denizde hareketsiz durduğunu fark etmiş, yüzerek yurt dışına geçmeye çalıştığı ve bitkin düştüğü belirlenen Nur Muhammet, kurtarılmıştı.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 17:03
  1. Muğla
  2. Nur Muhammet
  3. Bodrum Devlet Hastanesi
  4. Bodrum Emniyet Müdürlüğü
  5. Yunanistan
  6. Ula Geri Gönderme Merkezi
  7. Black Angel
  8. günlük gezi teknesi

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