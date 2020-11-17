  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yunanistan'a kaçarken yakalanan 7 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı
Aktüel

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 7 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:50:17 -
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 7 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 7 FETÖ zanlısından 3'ü tutuklandı.

Güvenlik güçlerince İpsala ilçesi Paşaköy yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçarken yakalanan, meslekten ihraç edilen hakimler A.A.K, V.Ş.G, doktor H.A. ve S.A. ile öğretmenler M.K, M.A. ve A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen şüphelilerden M.K, M.A. ve A.T. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni dönem başlıyor... Müthiş KKTC hamlesi! Şimdiden 4 devlet hazır
Dünya

Yeni dönem başlıyor... Müthiş KKTC hamlesi! Şimdiden 4 devlet hazır

Ermenilerin Dağlık Karabağ işgali son bulurken KKTC’yi de tanımanın yolu açıldı. Pakistan ve Libya da hazır. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,..
Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İmamoğlu talimatını ben verdim!
Siyaset

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İmamoğlu talimatını ben verdim!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" programında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstan..
ABD ordusu telefondan veri hırsızlığı yapıyor! Müslümanlar hedefte
Dünya

ABD ordusu telefondan veri hırsızlığı yapıyor! Müslümanlar hedefte

Amerika Birleşik Devltelri (ABD) ordusunun, dünyanın dört bir yanında kullanılan ve zararsız gibi görünen telefon uygulamaları üzerinden ins..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay