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Gündem Yunanistan'a geçmeye çalışıyorlardı! Yakalandılar
Gündem

Yunanistan'a geçmeye çalışıyorlardı! Yakalandılar

Yeniakit Publisher
2023-05-16 19:48:00 -
Yunanistan'a geçmeye çalışıyorlardı! Yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını, yakalananlardan 3'ünün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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