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Aktüel Yunanistan Kovid-19 nedeniyle ikinci kez karantinaya gidiyor
Aktüel

Yunanistan Kovid-19 nedeniyle ikinci kez karantinaya gidiyor

Ülkede sadece eczane ve temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı marketler açık kalacak - Kreş ve ilkokullar dışında tüm kurumlar, uzaktan eğitime geçecek - Vatandaşlar, sağlık, iş, alışveriş ve spor yapmak gibi sebeplerle kısa mesaj atarak sokağa çıkabilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-05 13:52:32 -
Yunanistan Kovid-19 nedeniyle ikinci kez karantinaya gidiyor

ATİNA (AA) - Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle ikinci kez ülke çapında karantina ilan edildi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, televizyonlardan canlı yayımlanan konuşmasında, Kovid-19 salgınına karşı ülke genelinde alınacak yeni tedbirleri açıkladı.

Mart ayından sonra ikinci kez ülke çapında karantina kararı aldıklarını söyleyen Miçotakis, genel karantinanın, bu cumartesi 06.00'da başlayacağını belirtti.

Miçotakis, 30 Kasım'a kadar sürecek karantinada kreşler ile ilkokulların açık kalacağını dile getirerek, ortaokul, lise ve üniversitelerin uzaktan eğitim vereceğini aktardı.

Eczane ve temel ihtiyaç ürünlerini satan marketlerin açık olacağını vurgulayan Miçotakis, vatandaşların iş, sağlık, alışveriş ve spor gibi sebeplerle kısa mesaj atarak evlerinden çıkabileceklerini bildirdi.

Miçotakis, uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda salgının ikinci dalgasıyla mücadele için bu önlemleri almak zorunda kaldıklarına dikkati çekerek, "Tedbirleri geç almaktansa erken almayı tercih ediyorum." ifadesini kullandı.

Başkent Atina ve Selanik gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kentte halihazırda gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor, restoran ve kafeler sadece paket servisi yapabiliyor.

Yunanistan'da, dün 2 bin 646 tanı ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Toplam vaka sayısının 46 bin 892'ye çıktığı ülkede, şu ana kadar 673 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yittirdi.


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