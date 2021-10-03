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Gündem Yunanistan ile Türkiye arasında flaş karar! Yeniden başladı
Gündem

Yunanistan ile Türkiye arasında flaş karar! Yeniden başladı

Yunanistan turizm kanadında koronavirüs salgını ile ilgili aldığı kararları esnetmeye gitti ve Türkiye ile turistik gemi seferlerini tekrar başlatmaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 11:42:00 -
Yunanistan ile Türkiye arasında flaş karar! Yeniden başladı

Yunanistan daha önce koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile turistik gemi seferlerini askıya almıştı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin (ATOR), resmi web sitesinde yayınladığı bilgiye göre artık Yunanistan'dan kalkan turizm seyahat gemileri Türkiye'de iki limana demirleyebilecek. Ayrıca Türkiye'den yolcu gemilerinin Yunanistan'a giriş yapmasına izin verildiği bildirildi.

Kararı Yunan bakan duyurdu

ATOR’un sitesinde yapılan açıklamaya göre Yunanistan’ın yeni atanan Turizm Bakanı Vasilis Kikilias, daha önce pandemi nedeniyle askıya alınan Türkiye ile turistik gemi seferlerinin yeniden başlatılacağını duyurdu.

Türkiye'den yolcu gemilerinin Yunanistan'a giriş yapmasına izin

Açıklamaya göre Yunanistan hükümetinin koronavirüs ile mücadele amacıyla kurduğu bilim kurulu, Türkiye'den yolcu gemilerinin ülkeye giriş yapmasına izin verdi.

Kuşadası ve Galata limanları Yunan gemilerine açık olacak

SKAI radyosuna konuk olan Yunanistan Turizm Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı açıklamalarda uzmanların Yunanistan limanlarından kalkan yolcu gemilerinin Kuşadası ve Galata (İstanbul) limanlarına giriş yapmasına ya da oradan geçmesine izin verdiklerini aktardı. Yunan tarafına göre şu anda sadece bu iki liman, Avrupa protokollerine ve sıhhi güvenlik gerekliliklerine uyuyor.

Yunanistan'da turizme ilgili alınan diğer kararlar

Kurul ayrıca ülkede sağlık protokolüne uyan kapalı otel havuzlarının ve kapalı konferans salonlarının kullanılması ile ilgili yasağı kaldırdı.

Kapalı mekanlardaki etkinliklerin kısmen yeniden başlayabileceğine dikkat çeken yetkililer, konferans, seminer ve çalışma toplantılarının özel oturma düzeni ile yüzde 80 kapasite ile kullanılmasını öngörüyor.

Kurul, etkinliklere sadece koronavirüs aşısı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilerin katılmasını öneriyor.

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