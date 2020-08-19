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Aktüel Yunan-Rum ikilisi Doğu Akdeniz'de AB'yi öne sürüyor
Aktüel

Yunan-Rum ikilisi Doğu Akdeniz'de AB'yi öne sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-19 00:04:37 -
Yunan-Rum ikilisi Doğu Akdeniz'de AB'yi öne sürüyor

LEFKOŞA (AA) - Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye'nin gelecekteki ilişkisine yön vereceğini iddia etti.

Rum basınında yer alan habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıs Rum kesimine günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Dendias, ilk olarak GKRY lideri Nikos Anastasiadis ve daha sonra Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile görüştü.

Yunanistan ile Rum kesimi 27-28 Ağustos'ta Berlin'de yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde atacakları bir sonraki adımı kararlaştırırken, bölgedeki (Doğu Akdeniz) gelişmelerin Türkiye ile AB ilişkilerinin geleceğine yön vereceği konusunda anlaştı.

Rum Bakan Christodoulides, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bölgedeki gelişmelerin büyük ölçüde AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğini belirleyeceğini düşünüyoruz." iddiasında bulundu.

Yunan Bakan Dendias, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin AB'ye yönelik olduğuna öne sürerken AB'nin bununla mücadele için cevap vermesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'yi AB'nin, ABD'nin ve bölgedeki ülkelerin açık pozisyonlarını ihlal etmekle suçlayan Dendias, Türkiye'nin Avrupa'nın değerlerini, uluslararası hukuku ve deniz hukukunu görmezden geldiğini savundu.

Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve Fransa, uzun süredir AB'nin Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar uygulamasını istiyor.

Türkiye'yle ikili ilişkilerindeki sorunlarda AB'yi daha fazla taraf haline getirmek isteyen söz konusu ülkelerin, Berlin'de ay sonunda gerçekleşecek AB Dışişleri Bakanları toplantısında yaptırımlar konusunda AB'ye adım atmaya zorlaması bekleniyor.

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