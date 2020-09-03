Yunan profesör: Yunanistan'ın içinde Türkiye'ye çalışan bir kesim var

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Türkiye ve Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim giderek tırmanıyor. Bir yandan Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye karşı harekete geçirmeye çalışan Yunanistan diğer yandan provokatif ve hukuk tanımaz davranışlarını sürdürüyor. Türkiye karşısında çaresiz kalan ve köşeye sıkışan Yunanistan şimdi de akılalmaz bahanelerin arkasına sığınmaya başladı.

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas, katıldığı bir televizyon programında "Yunanistan'ın içinde Türkiye'ye çalışan bir kesim var" diyerek Yunanistan'ın başarısızlığının üstünü örtmeye çalıştı.

Yunanistan'ın Türkiye ile artık savaşın eşiğine geldiğini söyleyen Grivas, "Bu savaş riski sadece basit çıkarlarımızı savunmak için değil tam tersine tüm ulusal egemenlik haklarımızı ve varoluşumuzu savunmak ile ilgili. Artık karar vermek zorundayız. Var olmaya devam etmek istiyor muyuz yoksa istemiyor muyuz?" diye konuştu.

Türkiye'nin meşru haklarını korumasını "provokasyon" olarak nitelendiren Grivas, Avrupa Birliği'ni de askeri güç olarak bir "solucana" benzeterek "Türkiye gibi bir ülkenin AB'nin solucanlarını umursamaması normaldir" dedi.

Türkiye'yi akılalmaz bir şekilde uluslararası hukuku tanımamakla suçlayan Grivas, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye şu anda resmen uluslararası hukuku umursamıyorum ve szin varlığınız bir hata diyor. Yunan adaları olmamalı, Yunan adalarının su üstünde bulunduğu noktaları yok saymalıyız diyor. Ege'yi istedikleri şekilde ikiye ayırmak için kendi varlıklarını Mavi Vatan çerçevesinde genişletmek istiyorlar. Buna itiraz ettiğimiz andan itibaren sonuçlarına katlanacağız"

Bölgede yaşanan krizin savaşa dönüşmesi durumunda Yunanistan'ın Türkiye ile başa çıkabileceğini iddia eden Grivas ayrıca Yunan siyaseti içerisinde Türkiye'ye çalışan kişiler olduğunu iddia etti.

Grivas, "Çok ciddi bir sorunumuz var. Yunan siyasetinin içinde açıkça Türk çıkarları için hareket eden güçlü bir kesim bulunuyor. Maalesef Türkiye, yönetim sistemimiz içinde onların çıkarlarını savunan onlara bağlı bir parçaya sahip olmayı başardı" diye konuştu.

Ege Denizi'nin uluslararası hukuka göre açık ve kesin bir şekilde Yunanistan'a ait olduğunu iddia eden Grivas, "Türkiye Ege'nin sadece küçük bir parçasına sahip" diyerek küstah bir şekilde Türkiye'nin sınırlarını yok saymaya kalktı.