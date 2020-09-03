  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunan profesör: Yunanistan'ın içinde Türkiye'ye çalışan bir kesim var
Gündem

Yunan profesör: Yunanistan'ın içinde Türkiye'ye çalışan bir kesim var

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas katıldığı bir televizyon programında "Yunanistan'ın içinde Türkiye'ye çalışan bir kesim var" diyerek ülkesinin başarısızlığını gizlemeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 15:10:00 - 2020-09-03 15:11:15

 yeniakit.com.tr 

Türkiye ve Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim giderek tırmanıyor. Bir yandan Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye karşı harekete geçirmeye çalışan Yunanistan diğer yandan provokatif ve hukuk tanımaz davranışlarını sürdürüyor. Türkiye karşısında çaresiz kalan ve köşeye sıkışan Yunanistan şimdi de akılalmaz bahanelerin arkasına sığınmaya başladı.

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas, katıldığı bir televizyon programında "Yunanistan'ın içinde Türkiye'ye çalışan bir kesim var" diyerek Yunanistan'ın başarısızlığının üstünü örtmeye çalıştı.

Yunanistan'ın Türkiye ile artık savaşın eşiğine geldiğini söyleyen Grivas, "Bu savaş riski sadece basit çıkarlarımızı savunmak için değil tam tersine tüm ulusal egemenlik haklarımızı ve varoluşumuzu savunmak ile ilgili. Artık karar vermek zorundayız. Var olmaya devam etmek istiyor muyuz yoksa istemiyor muyuz?" diye konuştu.

Türkiye'nin meşru haklarını korumasını "provokasyon" olarak nitelendiren Grivas, Avrupa Birliği'ni de askeri güç olarak bir "solucana" benzeterek "Türkiye gibi bir ülkenin AB'nin solucanlarını umursamaması normaldir" dedi.

Türkiye'yi akılalmaz bir şekilde uluslararası hukuku tanımamakla suçlayan Grivas, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye şu anda resmen uluslararası hukuku umursamıyorum ve szin varlığınız bir hata diyor. Yunan adaları olmamalı, Yunan adalarının su üstünde bulunduğu noktaları yok saymalıyız diyor. Ege'yi istedikleri şekilde ikiye ayırmak için kendi varlıklarını Mavi Vatan çerçevesinde genişletmek istiyorlar. Buna itiraz ettiğimiz andan itibaren sonuçlarına katlanacağız"

Bölgede yaşanan krizin savaşa dönüşmesi durumunda Yunanistan'ın Türkiye ile başa çıkabileceğini iddia eden Grivas ayrıca Yunan siyaseti içerisinde Türkiye'ye çalışan kişiler olduğunu iddia etti.

Grivas, "Çok ciddi bir sorunumuz var. Yunan siyasetinin içinde açıkça Türk çıkarları için hareket eden güçlü bir kesim bulunuyor. Maalesef Türkiye, yönetim sistemimiz içinde onların çıkarlarını savunan onlara bağlı bir parçaya sahip olmayı başardı" diye konuştu.

Ege Denizi'nin uluslararası hukuka göre açık ve kesin bir şekilde Yunanistan'a ait olduğunu iddia eden Grivas, "Türkiye Ege'nin sadece küçük bir parçasına sahip" diyerek küstah bir şekilde Türkiye'nin sınırlarını yok saymaya kalktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman bilim adamlarından koronavirüs araştırması: Kan gurubu A olanlar...
Dünya

Alman bilim adamlarından koronavirüs araştırması: Kan gurubu A olanlar...

Alman bilim adamları son araştırmasında, kan grubunun ölümcül koronavirüse yakalanan insanların hastalığı atlatma sürecini nasıl etkilediğin..
ABD’nin Türk karşıtı kararının ardından Pompeo’dan Doğu Akdeniz açıklaması!
Gündem

ABD’nin Türk karşıtı kararının ardından Pompeo’dan Doğu Akdeniz açıklaması!

GKRY’ye yönelik 33 yıllık silah ambargosunu kaldıran ABD, Rumlar ile Türkler arasındaki gerilime rağmen tehlikeli bir adım attı. Skandal kar..
Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'
Dünya

Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinden dolayı Türkiye'yi tebrik eden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, "Eğer Türkiye, net bir şekilde..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı