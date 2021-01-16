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Gündem Yunan milletvekilinden bomba itiraf: Türkiye bizi defalarca dövdü
Gündem

Yunan milletvekilinden bomba itiraf: Türkiye bizi defalarca dövdü

Ülkesinin Türkiye'den korktuğunu itiraf eden Yunan Milletvekili Kostas Zouraris, "Türkiye'den korkuyoruz ve onlara karşı genişleyemiyoruz. Türkiye ile hikaye bizim için acı verici çünkü yenilmiş bir ülkeyiz. Yunanistan 1922'den beri Türkiye tarafından defalarca dövüldü" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 17:42:00 -

 yeniakit.com.tr 

Yunan Parlamentosu'nda canlı bağlantı yoluyla konuşan Yunan Milletvekili Kostas Zouraris'in Türkiye ile ilgili sözleri gündeme bomba gibi düştü. Zouraris, ülkesinin Türkiye karşısında sürekli olarak kaybettiğini itiraf etti.

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni'nin Yunan Parlamentosu'nda peş peşe 3 kez "hükümet (Türkiye'den) korkmuyor, korkmuyor, korkmuyor" ifadesini kullandığını hatırlatan Zouraris, "Kelime epistemolojisinde taşınmaz bir cümlenin tekrarının tam olarak problem olduğu anlamına geldiği bilinmektedir. Başka bir deyişle üç kez korkmadığınızı söylemeniz aslında korktuğunuz anlamına gelir. Çünkü korkmayan birisi korkmadığını söylemez." dedi.

"Türkiye bizi sürekli dövdü"

1922'den bu yana Yunanistan'ın Türkiye karşısında sürekli olarak hezimete uğradığını aktaran Yunan vekil, "Helenizm esasen küçülüyor ve Helenizm sürekli Türkiye'ye karşı yeniliyor. Bunu kabul edersek ve çeşitli sahte ifadelerle 'korkmuyoruz' 'çok iyiyiz' vb büyük kelimeler söylemeyi bırakıp askeri olarak temel bir savunma hazırlamamız muhtemelen daha iyi olurdu" diye konuştu.

Yunanistan'ın sürekli genişleme peşinde koştuğunu ancak bunu yanlış bir adım olduğunu dile getiren Zouraris sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'den korkuyoruz ve onlara karşı genişleyemiyoruz, Antikithira'nın güneyinde, Girit'in güneyinde bile genişleyemiyoruz. Türkiye ile hikaye bizim için acı verici çünkü yenilmiş bir ülkeyiz. Yunanistan 1922'den beri Türkiye tarafından defalarca dövüldü."

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