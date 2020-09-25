Yunan medyasında Türkiye korkusu! "Bu araçları kullanarak kıyılarımıza asker çıkartacaklar"

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Son yıllarda büyük bir şahlanış gerçekleştiren Türk savunma sanayii Yunan medyasında gündem olmaya devam ediyor. FNSS firması tarafından Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) Yunan medyasında korkuyla karşılandı.

ZAHA hakkında değerlendirmelerde bulunan Yunan medyası "Türklerin savaş operasyonlarındaki teknolojik ilerlemeleri devam ediyor. Bu gördüğünüz şey Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saflarına katılmaya hazırlanan amfibi araç ZAHA. Türk denizcileri bundan 30 adet sipariş etmeyi düşünüyor. Bu araçlar yerli Türk savunma sanayii tarafından üretiliyor." dedi.

Türkiye'nin bu araçları Yunan sahillerine çıkarma yapmak için kullanacağını iddia eden Yunan medyası, "Her bir araç kıyılara yaklaşık 20-21 denizci taşıyabilecek. Tabi bu kıyılar bizim kıyılarımızdan başkasının ki değil. Türkler Yunan kıyılarına çıkarmak yapmak için amfibi hücum aracı üretiyor" ifadelerini kullandı.

Türk Ordusu adalarımıza çıkarma yapacak

Türklerin Yunanistan'a gözdağı verdiği aktaran Yunan medyası şöyle devam etti:

"Türkler bu videoyu yayınladı ve bize bu amfibi mürettebat taşıma aracını gerçekten yaptıklarını gösterdiler. Bize bunun ne kadar iyi bir araç olduğunu gösteriyorlar ve şimdi Türk ordusunun bununla donatılacağını söylüyorlar. Türk ordusunda bu aracın yapabileceği tek iş Yunan adalarına çıkarma yapmaktır. Onlara en yakın kıyılar bizimkiler. Erdoğan'ın diyalog anlayışının özü işte bu."

ZAHA projesi

Oldukça üstün özelliklere sahip olan ZAHA, FNSS firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Proje kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne 23 adet personel taşıyıcı, 2 adet komuta kontrol aracı ve 2 adet kurtarma aracı olmak üzere, toplam 27 adet araç teslim edecek.

Çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG ANADOLU’da kullanılmak üzere geliştirilen ZAHA'nın başarıyla devam eden deniz testlerinin 2021'de tamamlanmasının ardından 2022 yılının başlarında envantere katılması planlanıyor.

İçerisinde çok sayıda personeli taşıuyabilen ZAHA'nın balistik ve mayın koruması da yüksek seviyede. ZAHA’lar ayrıca zorlu hava koşullarında denizde alabora olması durumunda, içerisinde bulunan mürettebata zarar vermeden ve ilave bir sistem kullanmadan kendini döndürme özelliğine sahip.

ZAHA, 15 deniz mili mesafeden deniz piyadelerini karaya intikal ettirebilecek. Deniz üzerinde 7 deniz mili sürate çıkabilen ve büyük dalgalarla baş edebilecek şekidle tasarlanan araç 8,3 metre uzunluğunda ve 3,3 metre genişliğinde.

Azami 300 kilometre menzile erişebilecek olan ZAHA, 12,7 milimetre makineli tüfek ve 40 milimetre bombaatar ile teçhiz edilmiş uzaktan kumandalı silah istasyonuna sahip olacak.

Dünyada çok az sayıda muadili bulunan ZAHA bir amfibi çıkarma operasyonu sırasında gemi ile sahil arasındaki mesafeyi en hızlı şekilde alma kabiliyetine sahip. İçerisinde taşıdığı personele yüksek koruma sağlayan ZAHA hem karada hem de denizde aktif olarak kullanılabiliyor.