Yunan isim aldıkları kararı duyurdu: Türkiye'de yakın zamanda 7 tane açacağız

Wyndham Hotels EMEA Başkanı Dimitris Manikis katıldığı Bloomberg HT yayınında Türkiye'deki otelleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bloomberg HT yayınına katılan Wyndham Hotels EMEA Başkanı Dimitris Manikis, enflasyonun her yerde yüksek seyrettiğini ancak Türkiye'de belirsizliğin ve ulaşım maliyetlerinin fazla olduğunu söyledi. Manikis, Türkiye'de yıl sonuna kadar otel sayısı 150'ye ulaştıracaklarını da aktardı.

Türkiye'nin kendileri için çok iyi bir pazar olduğunu bugün 100’den fazla otelle hizmet verdiklerini belirten Wyndham Hotels EMEA Başkanı Dimitris Manikis, "Siz Cumhuriyet’in 100.yılını kutluyorsunuz biz de 100’den fazla otelimiz olmasını kutluyoruz. Türkiye gerçekten çok iyi bir piyasa" diye konuştu.

Katıldığı Bloomberg HT yayınında turizm sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Manikis'in dikkat çektiği noktalar özetle şöyle;

Yıl sonuna kadar Türkiye'de 7 otel daha açacağız

Doluluk aslında yatay yani 2022’ye göre daha yatay görüyoruz ama aynı zamanda fiyatlar yüksek ve aynı zamanda karlılıklarımız artıyor. Bu yatırımcılarımız için çok önemli ve biz bu yıl sona ermeden 7 yeni otel daha açacağız. 2023’ün sonunda da 150 otel gibi bir sayıya ulaşacağız. Biz burada bayilik sistemiyle çalışıyoruz ve Türkiye’de toplam 45 farklı şehirde hizmet veriyoruz ve önümüzdeki 18 ayda yeni oteller açacağız.

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Türkiye artık diğer Akdeniz ülkeleri gibi pahalı bir destinasyon oldu

Türkiye diğer Akdeniz Ülkelerinin sahip olduğu aynı zorluklarla karşı karşıya yani maliyetler yükseldi, fiyatlar yükseldi ve Türkiye diğer Akdeniz Ülkeleri gibi pahalı bir destinasyon oldu.

4 kişilik ailenin Türkiye'ye gelmesi daha pahalı hale geldi

Aslında fiyatların artıyor olması genel bir trend. Ama bir de seyahat etmek daha pahalı oldu, uçak biletleri daha pahalı oldu örneğin 4 kişilik bir ailenin şu anda Türkiye’ye gelmesi daha pahalı hale geldi.

Türkiye diğer ülkelerle iyi bir rekabet içerisinde. Sektörde artık deneyim yaratmanız gerekiyor yani insanların ödediği paraya karşılık bir değer vermeniz gerekiyor.

Biz şu anda Türkiye’deki en önemli yabancı markalardan birisiyiz. Biz sıkıntıları bir grup olarak görüyoruz, zorluklarla sektörle beraber savaşmamız gerekiyor. Mesela enerji ve personel maliyetleri her yerde yüksek.

Türkiye'de bir günden diğer güne fiyat ne olacak onu bilemiyorsunuz!

Türkiye’de diğer ülkelerden farklı olan enflasyon, bir günden diğer güne fiyat ne kadar olacak bilemiyorsunuz. Türkiye’deki zorluk bu ama sizin Hükümetinizin de bunu kontrol altına almak için iyi bir planı olduğunu düşünüyorum. Şu anda bir otel için en zor durum 5 ay sonra bütçe çıkarmak oldu. Bir ürün için önümüzdeki aydaki fiyatını bilmeden nasıl bütçe çıkarılabilir ki bu büyük bir problem.

Bu yıl Türkiye'yi hiç deneyimlemeyen turistleri de gördük, çok güzel bir şey

Profil tam olarak değişmedi ama insanların arayışları değişti. Artık müşterilerin isteklerini Ülkelere göre kategorize edemiyoruz. Bu sene daha önceden Türkiye’yi hiç deneyimlemeyen turistleri de gördük bu da çok güzel bir şey.

Türkiye Wyndham için en büyük 5. piyasa, İstanbul'da yıl bitmeden 3 yeni otel açacağız

Türkiye Wyndham için en büyük 5. piyasa. İstanbul’da bu yıl bitmeden 3 yeni otel açacağız, Büyük şehirlerde açıyoruz. Türkiye’de küçük şehirleri de takip ediyoruz yeni oteller için.

Türkiye'de de yeni tarz oteller açacağız

Biz satın almaları seviyoruz. Biz strateji büyüme çerçevesinde satın alarak büyüyoruz. Vienna House markasını satın aldık ve otellerde tamamen farklı bir konsept olacak. Türkiye’de de bu tarz bir otel açacağız."

Turizm Ajansı