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Yunan basınından bomba iddia: Türkiye'yi suçlamak isteyen ABD, Yunanistan'da orman yangını çıkardı

Yunanistan'da 91 kişinin can verdiği orman yangınıyla ilgili Yunan basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Türkiye'nin Rusya'ya yaklaşması ABD'yi rahatsız etti ve 'Türkiye'yi, Rusya'dan ödünç alınan teknolojiyle kundaklayıcı olarak suçlamak için belki de Amerikalılar düzenledi' ifadelerine yer verildi.

31 Temmuz 2018 Salı 13:10
Yunan basınından bomba iddia: Türkiye'yi suçlamak isteyen ABD, Yunanistan'da orman yangını çıkardı

Yunanistan'da, başkent Atina yakınlarında meydana gelen 91 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin kaybolduğu orman yangınına ilişkin çeşitli komplo teorileri ortaya atıldı.

Atina'da yayımlanan Eleftheri Ora gazetesi, manşetten verdiği "Çipras bütün Yunanistan'ı yakmaya hazır-Kundaklayıcılar Erdoğan ile Putin" başlıklı haberinde, hükümete yakın kimi çevrelerin "Türk ajanların, Rus teknolojisini kullanarak 8 Türk askerin saklandığı Mati bölgesini ateşe verdiği yönünde senaryolar yaydığını" yazdı.

"TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMAK İÇİN ABD'LİLER DÜZENLEDİ"

Gazetenin "Rafina yangınında Türk parmağıyla ilgili komplo teorileri" başlıklı başka bir haberinde de ABD ve NATO'nun, Türkiye'nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'ya "yaklaşımı" nedeniyle "büyük sorun yaşadığı" belirtilerek, "Tüm bu toplu katliamı, Türkiye'yi, 'dost' Rusya'dan ödünç alınan teknolojiyle kundaklayıcı olarak suçlamak için belki de Amerikalılar düzenledi." ifadelerine yer verildi.

"ÖRGÜTLÜ BİR PLAN"

Kontra News gazetesi de "Attika'yı yabancı ajanlar ateşe verdi ve insanları diri diri yaktılar" başlıklı haberinde, yangının ardında Yunanistan'ı istikrarsızlaştırmak için örgütlü bir plan bulunduğunu ileri sürerek, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın da Bakanlar Kurulu'nda yaptığı konuşmasında bunu ima etttiğini yazdı.

"NASA'NIN UYDULARI ARACILIĞIYLA IŞINLAR KULLANILDI"

Attikanea internet sitesinde yer alan bir makalede ise yangını, ABD'nin, NASA'nın lazer uyduları aracılığıyla MASERS ışınları kullanarak çıkardığı iddia edilirken, Megas Filippos isimli internet sitesi de yangın bölgesindeki otomobillerin camlarının erimiş olduğuna dikkati çekerek, yangının "ABD'nin sahip olduğu güdümlü DEW tipi enerji silahlarıyla çıkarıldığını" ileri sürdü.

"LAZER SİLAHLA YAKTILAR"

Doğu Attika'daki yangınla ilgili bilgi kirliliğinin yoğun yer aldığı sosyal medya hesaplarında ise "Rothschildler bizi lazer silahla yaktı" yorumları yapılırken, Yunanistan'ın, orman yangınının ardından ABD tarafından HAARP sistemi aracılığıyla meteorolojik saldırıya da uğradığı, saldırının 11 bofor kuvvetinde fırtına oluşturarak şiddetli yağmur ve sele neden olduğu iddiasında bulunuldu.

Vradini gazetesi, cumartesi günkü sayısında, Atina'nın doğusunda yer alan Mati'de çıkan yangında, Türkçe konuşan 8 yabancının kurtarıldığını belirterek, bu kişilerin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan FETÖ üyesi 8 firari asker olduğunu iddia etmişti.

Mora Yarımadası'ndaki Aigialia Metropoliti Amvrosios ise yaptığı açıklamada, Atina'daki yangın felaketini Aleksis Çipras'ın ateist olmasına bağlamıştı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 13:10
  1. Eleftheri Ora gazetesi
  2. Vradini gazetesi
  3. Doğu Attika
  4. Kontra News gazetesi
  5. ABD
  6. NATO
  7. Recep Tayyip Erdoğan
  8. Aleksis Çipras
  9. Bakanlar Kurulu
  10. Attikanea
  11. NASA
  12. MASERS ışınları
  13. Megas Filippos
  14. HAARP
  15. Mora Yarımadası
  16. Aigialia Metropoliti Amvrosios
  17. Atina
  18. 15 Temmuz

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