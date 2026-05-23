Gündem Yunan basını hükümetine tepkili: Mavi Vatan'ın kullanışlı aptalı
Yunan basını hükümetine tepkili: Mavi Vatan’ın kullanışlı aptalı

Yunan basını, Türkiye’nin Mavi Vatan doktrini karşısında Atina’yı sert biçimde eleştirdi. Ankara’nın girişimine yumuşak ve sakin karşılık veren Dışişleri Bakanlığı için “Mavi Vatan karşısında kullanışlı bir aptalı oynuyor” denilirken “Kendini bir ıstakoz gibi silahlandıran ve Ege’yi yutmaya hazırlanan Türkiye karşısında Yunanistan’ın 4 bankadan 100 milyon euro bulması Atina’yı kurtarmayacaktır” ifadesi kullanıldı.

TAHSİN HAN

Yunanistan’da Türkiye manşetleren düşmüyor... Yunan Pentapostagma haber sitesi, Türkiye’nin Mavi Vatan doktrinine yumuşak ve sakin karşılık veren Yunan Dışişleri Bakanlığı için “Mavi Vatan karşısında kullanışlı bir aptal rolü oynuyor” ifadesini kullandı.

Sitenin haberinde şu ifadeler dikkat çekti: “Atina’nın siyasi ve ekonomik sistemi, büyüklüğünü ve gerçek ulusal risklerini yitirmiş gibi görünüyor.

Dört sistemik bankadan (Ulusal Banka, Pire Bankası, Alpha Bank ve Eurobank) gelen 100 milyon avroluk başlangıç ​​sermayesiyle yeni bir Ulusal Savunma Fonu’nun kurulduğunun duyurulması, büyük bir ulusal başarı olarak sunuluyor. Zekice bir iletişim paketi, ancak bunun ardında başka bir gerçek var. Kendini bir ıstakoz gibi silahlandıran ve Ege’yi yutmaya hazırlanan Türkiye karşısında, Yunanistan savunma inovasyonunu ‘kurumsal sosyal sorumluluk’ biçimleriyle finanse etmeye çalışıyor.

Maximos Köşkü (Başbakanlık konutu) her bankanın 25 milyonluk sayısını sayarken, diplomatik alanda tehlikeli yatıştırma oyunu devam ediyor ve Ankara, egemenlik haklarımızın gaspı için yasal çerçeveyi hazırlamakta hiç rahatsız edilmiyor.

ELKAK BAHSİ VE BANKALARIN FON TOPLAMA ÇALIŞMALARI

Yunan Savunma İnovasyon Merkezi’nin (HKDI) bu yeni Fonun koordinatörü olarak görev alması, teorik olarak doğru yönde atılmış bir adımdır. Amaç, bitmek bilmeyen devlet bürokrasisini atlayarak parayı doğrudan insansız hava araçları, elektronik savaş sistemleri ve yapay zeka gibi en ileri teknolojilere yatırmaktır. Yerli savunma üretim oranının yüzde 25’e ulaşması, sadece ekonomik bir hedef değil, ulusal hayatta kalma meselesidir.

100 milyon euro, bankacılık kurumlarının kaydettiği milyarlarca dolarlık süper kârın ve Yunan ordusunun gerçek, muazzam ihtiyaçlarının yanında kelimenin tam anlamıyla kırıntıdan ibarettir. Devlet gerçek savunma zırhı istiyorsa, bağış beklemek yerine yerli sanayiyi ciddi ve kurumsal olarak finanse etmelidir.

DEVEKUŞU DİPLOMASİSİ VE TÜRK PLANLAMASI

Biz Atina’da gelecekte üretebileceğimiz İHA’ları kutlarken, Ankara mutlak bir kararlılıkla bugüne odaklanıyor. Haziran başında TBMM’ye sunulması beklenen yasa tasarısı, var olmayan, saldırgan ‘Mavi Vatan’ teorisini Türk devletinin resmi yasası haline getirecek. Yunan diplomasisinin bu acımasız tehdide tepkisi nedir? “Sakinlik” ve “sabır” öneriyor.

Dışişleri Bakanlığı, ‘sakin sular’ ve diyalog anlatısında ısrar ediyor. Türkiye’nin, Yunanistan-İsrail-Kıbrıs ittifakı tarafından “kuşatılmış” hissettiği için tepki verdiği yönündeki tehlikeli saflık bile tekrarlanıyor.

Bu, kamuoyunu açıkça aldatmaktır. Türkiye herhangi bir kuşatma hissetmiyor. Doğu Akdeniz ve Ege’yi kontrol altına almak için uzun vadeli, yayılmacı bir plan uyguluyor. Anlamıyormuş gibi davranmak, kışkırtmamak için ‘önleyici hamlelerden’ kaçınmak diplomasi değil, beyin yıkamadır.

Yunanistan, Uluslararası Hukuk ve ulusal onuruna dayanarak kırmızı çizgiler çizmezse, Ankara ‘Mavi Vatan’ı sahada bir eyleme dönüştürmeye karar verdiğinde hiçbir banka kasası veya insansız hava aracı durumu kurtaramayacaktır.”

