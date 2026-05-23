Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Hull City takım otobüsüne saldırı: Dev maç...
Hull City-Middlesbrough maçı öncesinde Hull City takım otobüsünün camı kırıldı.
Championship play-off finalinde bu akşam Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek olan Hull City büyük bir talihsizlik yaşadı.
Hull City, Championship play-off finalinde bu akşam Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek. Kritik öneme sahip olan maçı kazanan Premier Lig'e yükselecek. Hull City takım otobüsünün futbolcuları almaya giderken taşlı ve şişeli saldırıya uğradığı ve otobüsün camlarının kırıldığı belirtildi
Sky Sport yaşanan bu hadiseyi son dakika gelişmesi olarak duyurdu.
