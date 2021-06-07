Yumurtasız tuzlu kurabiye tarifi | Yumurtasız sütsüz susamlı kurabiye
Az malzemeli kurabiye tarifi | Çayın yanına leziz bir kurabiye tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Peki, yumurtasız kurabiye olur mu? Yumurtasız susamlı kurabiye nasıl yapılır?
Yumurta kullanmadan da leziz kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. İşte, susamlı kıyır kıyır kurabiye tarifi
Yumurtasız kurabiye tarifi
Malzemeler:
- 125 gram oda sıcaklığında margarin
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- Yarım çay bardağı su
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 3 tatlı kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 5 çay bardağı un
Üzeri için:
- 2 tatlı kaşığı su
- 1 tatlı kaşığı pekmez
- Susam
Yumurtasız kurabiye nasıl yapılır?
Un hariç tüm malzemeleri bir yoğurma kabının içine alıp karıştırın.
Unu azar azar ilave edip yoğurun.
Ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
Ardından hamurdan parçalar koparıp şekil verin.
Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Bir kasede pekmez ve suyu karıştırın.
Fırçayla pekmezli karışımı kurabiyelerin üzerine sürün.
Ardından kurabiyelerin üzerine susam serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyeleri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.