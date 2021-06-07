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Kadın - Aile Yumurtasız tuzlu kurabiye tarifi | Yumurtasız sütsüz susamlı kurabiye
Kadın - Aile

Yumurtasız tuzlu kurabiye tarifi | Yumurtasız sütsüz susamlı kurabiye

Az malzemeli kurabiye tarifi | Çayın yanına leziz bir kurabiye tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Peki, yumurtasız kurabiye olur mu? Yumurtasız susamlı kurabiye nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-06-07 00:39:00 -
Yumurtasız tuzlu kurabiye tarifi | Yumurtasız sütsüz susamlı kurabiye

Yumurta kullanmadan da leziz kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. İşte, susamlı kıyır kıyır kurabiye tarifi

Yumurtasız kurabiye tarifi

Malzemeler:

  • 125 gram oda sıcaklığında margarin
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Yarım çay bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı sirke
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 3 tatlı kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 5 çay bardağı un

Üzeri için:

  • 2 tatlı kaşığı su
  • 1 tatlı kaşığı pekmez
  • Susam

Yumurtasız kurabiye nasıl yapılır?

Un hariç tüm malzemeleri bir yoğurma kabının içine alıp karıştırın.

Unu azar azar ilave edip yoğurun.

Ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Ardından hamurdan parçalar koparıp şekil verin.

Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Bir kasede pekmez ve suyu karıştırın.

Fırçayla pekmezli karışımı kurabiyelerin üzerine sürün.

Ardından kurabiyelerin üzerine susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyeleri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

Tahinli kurabiye nasıl yapılır? Tam ölçülü tahinli kurabiye
Tahinli kurabiye nasıl yapılır? Tam ölçülü tahinli kurabiye

Kadın - Aile

Tahinli kurabiye nasıl yapılır? Tam ölçülü tahinli kurabiye

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