  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Yumurtalı domates dolması nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Yumurtalı domates dolması nasıl yapılır?

Yumurtalı domates dolması tarifi | 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna cevap arıyorsanız; yumurtalı domates dolmasını mutlaka denemelisiniz. Peki, yumurtalı domates dolması nasıl yapılıyor? | Yumurtalı domates dolması malzemeleri | Farklı dolma tarifleri

Yeniakit Publisher
2020-11-23 00:03:00 -
Yumurtalı domates dolması nasıl yapılır?

Değişik dolma tarifleri | Leziz ve farklı bir tarif arayanlar için güzel bir önerimiz var. İşte, yumurtalı domates dolması tarifi:

Yumurtalı domates tarifi

Malzemeler:

  • 6 adet yumurta
  • 6 adet domates
  • 3 adet sivri biber
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kaşar peyniri rendesi

Yumurtalı domates dolması nasıl yapılır?

Öncelikle domatesleri yıkayın.

Yıkadığınız domateslerin içlerini oyun.

Domatesleri bir fırın tepsisine yerleştirin.

Domates içlerini doğrayın.

Domates parçalarının içerisine küp küp kestiğiniz biberleri ve baharatları ekleyin.

Karışımı domateslerin içlerine yerleştirin,

Domateslerin içlerine birer yumurta kırın.

Yumurtaların üzerine 1 çay kaşığı tereyağı ekleyin.

Son olarak domateslerin üzerine kaşar peyniri rendesi seprin.

Önceden ısıtılmış180 derecelik fırında dolmanızı pişirin.

Afiyet olsun.

Mısırlı bulgur pilavı nasıl yapılır? | Mısırlı bulgur pilavı tarifi
Mısırlı bulgur pilavı nasıl yapılır? | Mısırlı bulgur pilavı tarifi

Kadın - Aile

Mısırlı bulgur pilavı nasıl yapılır? | Mısırlı bulgur pilavı tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan medyası: Türkler Su-35'leri alırsa...
Gündem

Yunan medyası: Türkler Su-35'leri alırsa...

"Türkiye, Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alırsa ne olur?" sorusuna cevap arayan Yunan medyası "Türkler Su-35'leri alırsa ellerinde neredeyse F-..
Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı
Medya

Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı

Sözcü'de köşe kapatan 'bidon kafa' lakaplı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında aynı gazetede çalışan 'herbokolog' lakaplı İsmail Saymaz'ı hedef ..
Eğitimin yıldızı İHL’ler 5 kıtada
Eğitim

Eğitimin yıldızı İHL’ler 5 kıtada

İmam hatiplerin, yurt içi kadar yurt dışında da büyük kabul gördüğünü bildiren ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, “Bugün 22 ülkede 54 imam hati..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay