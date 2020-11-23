Yumurtalı domates dolması nasıl yapılır?
Yumurtalı domates dolması tarifi | 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna cevap arıyorsanız; yumurtalı domates dolmasını mutlaka denemelisiniz. Peki, yumurtalı domates dolması nasıl yapılıyor? | Yumurtalı domates dolması malzemeleri | Farklı dolma tarifleri
Değişik dolma tarifleri | Leziz ve farklı bir tarif arayanlar için güzel bir önerimiz var. İşte, yumurtalı domates dolması tarifi:
Yumurtalı domates tarifi
Malzemeler:
- 6 adet yumurta
- 6 adet domates
- 3 adet sivri biber
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
- Karabiber
- Kaşar peyniri rendesi
Yumurtalı domates dolması nasıl yapılır?
Öncelikle domatesleri yıkayın.
Yıkadığınız domateslerin içlerini oyun.
Domatesleri bir fırın tepsisine yerleştirin.
Domates içlerini doğrayın.
Domates parçalarının içerisine küp küp kestiğiniz biberleri ve baharatları ekleyin.
Karışımı domateslerin içlerine yerleştirin,
Domateslerin içlerine birer yumurta kırın.
Yumurtaların üzerine 1 çay kaşığı tereyağı ekleyin.
Son olarak domateslerin üzerine kaşar peyniri rendesi seprin.
Önceden ısıtılmış180 derecelik fırında dolmanızı pişirin.
Afiyet olsun.