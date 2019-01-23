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Yumurta yıkanıp buzdolabına konulur mu?

Çoğumuz market alışverişinin ardından yumurtaları buzdolabına kaldırırız. Yumurtanın buzdolabında mı yoksa oda sıcaklığında mı saklanması gerektiği uzun zamandır uzmanlar tarafından tartışılıyor. Yumurta oda sıcaklığında mı muhafaza edilmeli, yoksa mutlaka buzdolabına mı konulmalı? Yumurtayı yıkamak zararlı mıdır?

23 Ocak 2019 Çarşamba 18:54
Yumurta yıkanıp buzdolabına konulur mu?

Çoğumuz market alışverişinin ardından yumurtaları buzdolabına kaldırırız. Yumurtanın buzdolabında mı yoksa oda sıcaklığında mı saklanması gerektiği uzun zamandır uzmanlar tarafından tartışılıyor. Yumurta oda sıcaklığında mı muhafaza edilmeli, yoksa mutlaka buzdolabına mı konulmalı? Yumurtayı yıkamak zararlı mıdır?

Yumurtada barınan salmonella bakterisinden korunmak amacı ile soğukta muhafaza edilen yumurta doğru saklanmadığı koşullarda zehirlenmelere sebep olabiliyor. Journal of Food Protection dergisinde yayınlanan ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin de (FDA) onayladığı rapora göre, aslında yumurtaları buzdolabına koymak yanlış olduğu açıklandı. Buna göre bilinenin aksine soğuk zincirde kalan yumurtalar, oda sıcaklığında kalan yumurtalara göre salmonella bakterisinden korunmada daha başarısız oluyorlar.

Avrupa’da birçok tavuk ve yumurta üreticisi tavuklarını bu bakterilere karşı aşılıyor ve bu sebeple yumurtalar için sağlık açısından endişe etmeye gerek kalmıyor. Fakat bu görüşün tam tersini savunanlar da var. Amerikan Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi’nden Uzman Marianne Gravely, yumurtaların iki saatten fazla oda sıcaklığında bırakılmaması gerektiğini söylüyor. Gravely’e göre, yumurtanın bakteri içerip içermediğini insan gözüyle anlamamız çok zor çünkü salmonella bakterisi yumurtanın görüntüsünü, kokusunu veya tadını etkilemiyor. Bu sebeple yumurtayı ister çiftlikten, ister marketten ister komşunuzdan almış olun, bakterili olup olmadığını tahmin etmek zor. Gravely, yumurtaları buzdolabına koyup koymamanın tamamen tüketicinin kendi tercihi olduğunu söylüyor.

Yumurtaların dışını yıkamak gerekli mi?

Birçok tüketici marketten aldığı yumurtayı buzdolabına yerleştirmeden önce yıkıyor. Yumurtanın dışında bazen pislikler kalabileceği için bu doğru bir hareket gibi gözükse de aslında bu yumurtanın koruyucu dış tabakasını inceltiyor ve dolayısıyla bakterilere açık hale getiriyor. Birçok uzman yumurtayı muhafaza etmenin en doğru şeklinin hiç yıkamadan, karton kutusuyla birlikte buzdolabına koymak olduğunu söylüyor. Yumurtayı kullanmadan hemen önce yıkamak ise en doğrusu.

 

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 18:54
  1. yumurtayı yıkamak zararlı mı
  2. yumurta yıkanır mı
  3. yumurta yıkama
  4. yumurta buzdolabı kapağı
  5. yumurta nasıl saklanır
  6. püf noktalar
  7. pratik bilgiler

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