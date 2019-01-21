Yumurta tüketiminde bunlara dikkat edin!

Her evin olmazsa olmaz gıdasıdır yumurta! Yumurta hakkında mutlaka bilmeniz gereken şeyleri haberimizde derledik, eğer bunlara dikkat etmezseniz sağlık açısından büyük zararlara uğrayabilirsiniz! İşte cevabı...

Yumurtaları kartondan çıkarmayın!

Karton yumurtaları korur. Ancak kartonun bir başka işlevi var. Buzdolabında bulunan yiyeceklerin kokularının yumurtaya gözeneklerden geçmesini önlüyor. Ayrıca pişmemiş yumurta kabuklarında çeşitli bakteriler bulunuyor. Yumurtaları kartonundan çıkarırsak, buzdolabında temas ettiği farklı yiyeceklere bu bakterileri geçirebilir.

Son kullanma tarihleri çok önemli

Ancak yumurta piştikten sonra kabuğundaki ve kendisindeki bakteri riski ortadan kalkar. Ayrıca kutuların üzerinde son kullanma tarihleri bulunduğu için yumurtayı ne zaman aldığınızı ve ne zamana kadar tüketmeniz gerektiğini atlamamış olursunuz.

Taze mi nasıl anlarız?

Büyükçe ve su dolu bir bardağa konulan yumurta suya batıp yatay duruyorsa taze, yarı yatay durursa 8-10 günlük, suyun yüzeyine çıkıyorsa bayat demektir.

Peki bayatsa!

Ayrıca yumurtayı kırınca da taze olup olmadığı anlaşılır. Taze yumurta kırıldığında sarısı dağılmaz, bombeli bir şekilde kalır, rengi parlak sarıdır ve yumurtanın akı sarısından kolay ayrılmaz. Bayat yumurta kırıldığında ise sarısı yassılaşır ya da dağılır, akının akışkanlığı azalmıştır, su gibidir.