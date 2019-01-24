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Yumurta ne kadar pişmeli? Yumurta pişirmenin püf noktası

Protein zengini yumurtanın pişirilme süresi besin değerlerinin değişmesine sebep oluyor. Pişirme tekniğinizi değiştirerek yumurtanın zengin besin değerlerinden tam olarak faydalanabilirsiniz. İşte uzmanların yumurta hakkında uyarıları!

24 Ocak 2019 Perşembe 21:36
Yumurta ne kadar pişmeli? Yumurta pişirmenin püf noktası

Uzman Diyetisyen Işın Sayın, yumurtanın Türk mutfağında sevildiğini, ancak doğru yöntemlerle pişirilmediği için elde edilebilecek besin değerinin eksik kaldığını söyledi. Yumurtanın faydalarından bahseden Uzman Diyetisyen Işın Sayın, “Yumurta kolinden zengindir ki; kolin beyin sağlığı için vazgeçilmezdir. Sarı kısmındaki yüksek A vitamini sayesinde yumurtanın; görme fonksiyonlarını ve bağışıklığı güçlendirici, hücre yenileyici ve kanser önleyici etkisi de yüksektir. B vitamininden de zengindir ki; bu da saç tırnak, beyin ve cilt için yumurta çok değerli demektir. Ancak bir çok besinde olduğu gibi pişirme tekniği yumurtadan da ne kadar yararlanabileceğimizi etkiler. Yumurta toplam 10 dakika ocakta kalmalı ve kaynamaya başladıktan sonra ocağın altı kısılmalıdır. Böylece tam pişmiş yumurta elde edilir. Bu yumurta, besin değeri en yüksek yumurtadır” dedi.

Yumurtanız rafadan ya da kayısı olmasın!

Kayısı kıvamda denilen yarı pişmiş veya pişmemiş yumurtada biotin adlı vitamini, avidin adlı protein bağlar, her ikisinden de yararlanamayız diyen Işın Sayın, “Yumurta tam piştiğinde ise bu istenmeyen kimyasal birleşme önlenir. Yani en sağlıklı yumurta, tam pişmiş yumurtadır. Böylece hem avidin adlı proteinden, hem de biotin adlı vitaminden yararlanabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Yumurta sarısının etrafındaki yeşil-gri halkaya dikkat!

Uzman Diyetisyen Işın Sayın, “Demir eksikliği anemisinde günde bir yumurtanın doğru bir tercihtir. Ancak 10 dakikadan fazla piştiğinde, yumurta sarısı etrafında ’demir sülfür halkası’ olarak bilinen bir yeşil-gri halka meydana gelir. Bu da demirden yararlanmamızı engeller. Oysa yumurta demir minerali için çok iyi bir kaynaktır. Demir eksikliği anemisinde metabolizma yavaşlar, halsizlik, yorgunluk, odaklanma sorunları, hafızada güçlük, sabah yataktan zor kalkma, ders/iş başarısının olumsuz etkilenmesi, saç dökülmesi gibi olumsuz belirtiler ortaya çıkar. Yumurta bunu önlemeye yardımcıdır. Yeterince pişmiş fakat gri halka oluşmamış yumurta tabi ki.”

Yumurta nasıl tüketilmeli?

Yumurtanın nasıl tüketilmesi gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Işın Sayın, “Her gün en az 1 adet tercihen organik yumurta tüketin ve toplam 10 dk pişirin. Ocağınızın gücü ve yumurtanın organik olma/olmama durumuna göre değişen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Sizin koşullarınızda 10 dk da yumurtanın iç kısmının yarı pişmiş olduğunu görüyorsanız; bir daha ki sefere en çok 1-1.5 dk fazladan pişirin, ancak gri halka olmayacak şekilde de süreyi dikkatle ayarlayın. Bilinen en iyi, en ucuz, en yaygın kullanılan demir ve protein kaynaklarından biridir. Tok tutar. Çocuklarınız için de günlük olarak vazgeçilmez besinlerin başında gelir. İhmal etmeyin, sağlıklı kalın” dedi.

 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 21:36
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