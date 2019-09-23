Kahvaltılarda sıklıkla tüketilen ve protein deposu olarak bilinen yumurta en sevilen kahvaltılıklar arasında yerini alır. Peki ama yumurta en güzel nasıl haşlanır? Rafadan yumurta nasıl yapılır? Yumurta kaç dakikada pişer? İşte detaylar...

Yumurtayı neredeyse her kahvaltıda tüketiyoruz. Yararları saymakla bitmeyen yumurtanın çeşitleri de bir o kadar fazla. Sizler için derlediğimiz yumurta pişirme yöntemlerini aşağıdan ulaşabilirsiniz!

- Cıvık yumurta; akı yumuşak, sarısı ise çok az pişmiş, akışkan kıvamda yumurta için 2 dakika haşlama yeterli olacaktır.

- Rafadan yumurta beyazı pişmiş, sarısı akışkan kıvamdaki yumurtadır. Elde etmek için 3 dakika haşlamanız yeterli olacaktır.

- Akı iyi pişmiş, sarısı ise akmayacak yumuşaklıkta, kayısı kıvamında bir yumurta istiyorsanız, 4-5 dakika haşlama gerekir.

- Katı yumurta beyazı ve sarısı iyi pişmiş olan yumurtadadır. Elde etmek için 5-6 dakika idealdir.

- Çok katı yumurta beyazla sarısı çok aşırı pişmiş, çiğlik kalmayan yumurtadır. Bu yumurta için 7 dakika haşlama süresi idealdir. Maksimum 10-11 dakikaya kadar artırabilirsiniz.

Yumurta nasıl haşlanır?

1. ADIM: Yumurtalarınızı tencereye koyun. Üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyin. Yumurtanızın bayat olmamasına dikkat edin. Ancak şunu da unutmayın: Çok taze yumurtalarda beyazın üzerini kaplayan zar kabuğa, birkaç günlük yumurtalara nazaran daha fazla yapışır. O nedenle haşlanmış yumurta yapacaksanız bayatlamamış ama çok taze de olmayan bir yumurta tercih edebilirsiniz.

2. ADIM: Tenceredeki su kaynayana kadar ateşte tutun. Baloncuklar çıkmaya başladığında, ocağı söndürün. Tencerenin üzerine bir kapak kapatın ve bir kenarda beklemeye alın. Yumurtalarını sıcak suyun içinde pişmeye devam edecektir. Orta boy yumurtalar için 9 dakika, büyük boy yumurtalar için de 12 dakika boyunca suda tutmalısınız. Bu sürenin sonucunda parlak bir sarı ve canlılığını kaybetmemiş bir beyaz elde edeceksiniz.

3. ADIM: Bu sürenin sonucunda yumurtalarınızı sıcak sudan soğuk suya alın. Böylece hem yumurtaların pişmeye devam etmesini önlemiş hem de daha hızlı soğumalarını sağlamış olursunuz. Yumurtalar oda sıcaklığına eriştiğinde soymaya başlayabilirsiniz. Daha soğuk yumurta daha zor soyulacaktır.

4. ADIM: Yumurtayı kolayca soymak için tezgâhın üzerine yatırıp avucunuzla hafifçe baskı yaparak yuvarlayın. Bütün kabuk kırıldığında yumurtalarınızı biraz önce kullandığınız soğutma suyuna batırın. Bu yumurtanın zarının gevşemesini sağlayacaktır. Zarı yumurtanız suyun içindeyken kolayca soyabilirsiniz. Alternatif olarak musluktan akan basınçlı su da yumurtanızın kolay soyulmasını sağlayacaktır