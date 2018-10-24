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Yumurta kanatlandı

Yumurta fiyatlarının aşırı artışı üreticilerin tepkisini çekerken, 30’lu yumurtanın satış fiyatı 25-30 lirayı bulabiliyor.

24 Ekim 2018 Çarşamba 10:40
Yumurta kanatlandı

Buğra Kardan

Yumurta fiyatlarının aşırı artışı tüketiciler gibi üreticilerin de tepkisini çekiyor. 30’lu yumurtanın raflarda 25-30 liradan satılmasına anlam veremeyen üreticiler, tüccarlar ve marketlerin fiyatları aşağı çekmeleri gerektiğini savunuyor. Tüketicilerin fiyatlar ile ilgili yakınmalarının arttığına işaret eden Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon’dan “Üreticiler gibi tüccarlar ve marketler de makul kârla satış yapsın” çağrısı geldi.

KDV yüzde 1 olsun

Yumurta fiyatlarında belirleyici olmadıklarını belirten Afyon, “Buna rağmen ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na dahil olduk. Fiyatları yüzde 10 indirme kararı aldık” dedi. Afyon, şöyle devam etti: “Tabii piyasada beklenen etkinin görülmesi için üreticinin yüzde 10 indirimli fiyatla satması yetmez. Yumurta fiyatlarında düşüşün kalıcı olmasının maliyet kalemlerine bağlı olduğunu da unutmamak gerekir. Bu çerçevede üreticinin talebi, yemde ve emsal ürünlerde olduğu gibi toptan ticarette KDV’nin yüzde 1 uygulanmasıdır.

Tüketici rahatlatılmalı

Ülkemizin önde gelen yumurta üreticilerinden Hasan Konya da tüccarların yüzde 10, marketlerin yüzde 30 kârla satış yaptığını kaydederek, “Burada bir indirime gitmek, tüketiciyi rahatlatmak gerekiyor” ifadesini kullandı. Konya, paketleme ve nakliye giderlerini karşılayan üreticiler gibi tüccarların ve marketlerin de fedakârlık yapması gerektiğini vurguladı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 10:40
  1. Konya
  2. Yumurta fiyatları
  3. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR)
  4. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon

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