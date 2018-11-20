Yumurta kabuklarını çöpe atmayın



Yumurta kabuklarıyla özellikle bahçenizde, bahçeniz yoksa bile eviçi ve balkon çiçeklerinizde harika sonuçlar albilirsiniz. Dünyanın en iyi bahçıvanlarının yumurta kabuğu kullanması tesadüf olmasa gerek.

Bahar yaklaşıyorken bahçeye çıkmaya başlayacağız. Sizlere yumurta kabuklarıyla yapabileceklerinizi sıralıyoruz.

Toprağı besler

Yumurta kabukları çabucak çözünür. Kabukta bulunan kalsiyum ve mineraller kısa sürede toprağınızı zenginleştirir. Yani doğal gübredir.

Bitkilerinizin dibini kazıp buraya yumurta kabuğu yerleştirmek hem bitkilerin daha fazla su almasını hem de toprağın daha fazla havalanmasını sağlar.

Domates, patlıcan ve biberler kalsiyum eksikliğinden dolayı büyürken çürürler. Bunun önüne yanlarına yumurta kabuğu gömerek geçebilirsiniz. Yumurtada bulunan kalsiyum toprağı ve dolayısıyla bitkiyi besliyor.

Solucan ve kurtları kovar

Bitkilerinizin yanında yumurta kabuğu veya kırık yumurta bekletmeniz halinde solucan ve kurtlar bitkilerinize yanaşmayacaktır.

Suda olduğu gibi topraktaki pH değeri son derece önemlidir. Nasıl ki, pH değeri 8'in altında olan suları içmemenizi tavsiye ediyorsak bahçe veya saksı toprağınızda asitleşme varsa, yumurta kabukları ekleyerek toprağın pH değerini dengeleyebilirsiniz.

Yumurta kabukları en az gübreler kadar yararlıdır. Toprağa atarken iyice parçalandıklarından emin olun. Bunun da basit yolu kurutulmuş yumurta kabuklarını rondodan geçirip toz haline getirmek. O tozu toprağa serpmeniz yeterli. Eğer yeni bir fidan dikiyorsanız saksı dibine veya çukura önce yumurta kabuğu tozunu serperseniz, çok yararlı olacaktır.

Unutmadan; eğer çekirdekten filizlendirmek istediklerinizi fotoğrafta görüldüğü gibi rafadan yumurta kabuğunda daha başarılı olursunuz..

Kuş yiyeceği

Kuşlara ekmek kırıntısı vermeniz, yem atmanız ne hoş davranış.. Fakat, unutmayın: kuşlar yumurta kabuklarını da severler. Yumurtada bulunan kalsiyum sebebiyle kabuklarını yemeye bayılırlar.