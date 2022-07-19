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Ekonomi Yumurta fiyatlarına rekor zam
Ekonomi

Yumurta fiyatlarına rekor zam

Yumurta fiyatlarına rekor bir zam geldi. Yem, nakliye ve enerji maliyetlerini sebep gösteren yumurta üreticileri fiyatlara yüzde 50 zam yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 09:49:00 -
Yumurta fiyatlarına rekor zam

Yumurta üretiminde artan yem, nakliye ve enerji maliyetleri fiyatlara rekor artış olarak yansıdı. Birkaç hafta önce 30 lira civarında satılan yumurtanın kolisi 50 liraları gördü. Ucuzluk marketlerde orta boy yumurtanın fiyatı 46,5 lirayla 47,5 lira arasında değişiyor. Yumurta maliyetlerinin 1,5 lira seviyesinde olduğunu ifade eden üreticiler, bir süredir toptan satış fiyatlarının 70 kuruş olması sebebiyle üretimin durma noktasına geldiğini söylüyordu. Yüzde 100'ün üzerinde zarar ettiklerini kaydeden üreticiler, devletten yem desteği isterken, nakliye maliyetlerinin de 3 bin liradan 10 bin liraya çıktığını vurguluyordu.

Yumurta toptancısı Süleyman Önal, fiyatların şu anda dengelenmeye başladığını belirterek, orta boy yumurtanın 42 lira seviyesine çıktığını, büyük boy yumurtanın 45 liraya, XL'ların ise 50 liraya satıldığını anlattı. Önal "Tabii marketlerde bunlar beşer lira daha fazla oynar. Şu anda telafi etmedi zararlarını ama biraz olsun nefes aldı üretici diye düşünüyorum" dedi.

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Yorumlar

Reis

Bu zammı kesin Kılıçdaroğlu ve dış güçler yapmıştır. Yersen...

Sinan Tekin

Böyle zam haberlerini abartarak yayınlarsanız, fiyatların daha da artmasına sebep olursunuz
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
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