Yumurta çiçeği nedir, faydaları nelerdir? Kanserden diyabete her derde deva

Yumurta çiçeği, yumurta gibi şirin ve dekoratif beyaz meyveye sahip bitkidir.

Yumurta çiçeği nedir?

Patlıcan çiçeği, süs patlıcanı, yumurta ağacı olarak da bilinir. Her bir salkımında büyük, beyaz ve sert çekirdekli meyve bulunan tropikal bir bitkidir. Bahçe ve teras gibi alanlarda süs bitkisi olarak kullanılabilir.

Yumurta çiçeği; patlıcan çiçeği ve beyaz patlıcan gibi farklı isimleri de olan, Asya'dan tüm dünyaya yayılan tropikal bir bitki. Pek çok kişi tarafından bilinmeyen bu ilginç bitkinin yenebilmesi için iyice pişirilmesi gerekiyor.

Yumurta çiçeği nasıl pişirilir?

Ancak içerdiği solanin maddesi zehirlenmeye neden olabileceğinden sınırlı tüketilmelidir. Ayrıca tüketileceği esnada pişirilmelidir. Aksi taktirde ciddi mide rahatsızlıkları yaşanmasına neden olur. Beyaz ve açık sarı renkte olan yumurta çiçeği çeşitli mineral ve vitaminler bakımından zengindir. Bu vitamin ve minerallerden faydalanmak için yumurta çiçeğinin çok iyi pişirilmesi gerekir.

Yumurta çiçeği faydaları

Yumurta çiçeği tabiri caizse tam bir kalp dostudur. İçerdiği lif oranı sayesinde kalbi korur. Kan basıncını kontrol altına alarak tansiyon problemini ortadan kaldırır ve kötü kolestrol seviyesini düşürür. Yapısında bol miktarda C vitamini bulunan yumurta çiçeği hücreleri koruma altına alır ve güçlendirir.

Kanser riskini önler

Günümüzde en çok korkulan hastalıkların başında kanser yer alıyor. Yumurta çiçeği, içindeki C vitamini sayesinde vücudu koruyarak kanserojen hücrelerin oluşmasını engeller ve kanser riskini azaltır.

Şeker hastalığına iyi gelir

Sıklıkla karşılaşılan şeker hastalığı, hayatı oldukça zorlaştırabiliyor. Bu besin maddesinin başlıca özelliklerinden biri ise vücuttaki glikoz emilimini kontrol altına alması. Bol lifli yapısı da şeker hastalığının önlenmesinde rol oynuyor.

Antibakteriyel etki gösterir

Yumurta çiçeği, antibakteriyel özelliği sayesinde vücutta bakterilere karşı bir kalkan görevi görüyor. Cilt üzerindeki kesik ve yaraların da mikrop kapmasını önlüyor.

Midenin sıvı oranını dengeler

Midedeki sıvı oranının dengesiz olması sonucunda reflü ve gastrit gibi mide hastalıkları ortaya çıkıyor. Siz de bu hastalıklardan şikayetçiyseniz yumurta çiçeğini mutlaka deneyin! Bu tropikal sebze, midedeki sıvı oranının dengelenmesinde oldukça etkili.

Kemikleri güçlendirir

Kemik erimesi gibi hastalıklarla karşılaşmamak için potasyum ve kalsiyum içeren besinleri bolca tüketmek gerekiyor. Yumurta çiçeği de bu mineraller açısından oldukça zengin. Ancak, aşırı tüketilmesi zehirlenmeye yol açabileceği için kontrollü tüketmenizde fayda var.

Saç sorunlarını giderir

Saçlarınıza ihtiyaç duyduğu bakımı sağlamak için yapmanız gereken tek şey, yumurta çiçeğini ezip saç diplerine ve uçlarına sürmek. Böylece dökülme ve kepek gibi sorunları ortadan kaldırıp güçlü ve parlak saçlara kavuşabilirsiniz.

Cildi nemlendirir

Beyaz patlıcan, ezilip balla karıştırıldıktan sonra yüze sürüldüğünde nemlendirici, doğal bir maske görevi görüyor. Özellikle kış aylarında cildi canlandıran bu maskenin yaşlanma belirtilerini geciktirici etkisi de var.