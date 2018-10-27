Yumurta beyine bakım yapıyor

Düzenli ve sağlıklı beslenerek birçok hastalığın önüne geçilebildiği gibi beyni geliştirmek ve beslemek de mümkün olabiliyor. Uzun süren beslenme bozuklukları ise sinir sistemini olumsuz etkiliyor. Beynin zinde kalmasına yardımcı olan besinleri iyi bilmeli hem kendiniz hem de gelişmekte olan çocuklarınız için onlardan faydalanmalısınız.

● Beynin iletim servisi olan nörotransmitterleri destekleyen kolin maddesi bir çeşit B vitaminidir. Yumurta, kolin açısından en zengin besin maddesidir. Ayrıca yer fıstığı, balık, yeşil yapraklı sebzeler, soya ve keten tohumu da kolin kaynakları arasındadır. Yanı sıra yumurtada bulunan amino asitler, hücre fonksiyonu ile etkileşime geçerek zihinsel ve nörolojik bozuklukları önlemek için nörotransmitter dengesini korur.

● Özellikle anne adaylarının gebelik süresince folik asidi yeterli miktarda alması, bebek beyninin hafıza hücreleri için anahtar görevi görür. Folik asit desteği yetişkinler için de önemli. Alzheimer ve bunama riskine karşı folik asit bakımından zengin fasulye, bezelye, ıspanak, şalgam, limon ve portakal gibi gıdalar tüketilmeli..

● Beynin enerji kaynağı glikoz yani şekerdir. Şeker düzeyinin beyinde azalması ya da artmasına bağlı olarak sorunlar yaşanabilir. Onun için karbonhidrat ve yağ tüketiminde dikkatli olmak, uzun süreli fazla şeker hele ki, şimdilerde piyasayı saran tatlandırıcılar ve mısır şurubu ile yapılan tatlı ve şekerlemelerin nörolojik sorunları ortaya çıkardığını unutmamak gerekir. Unlu mamuller, baklagiller, patates, muz, elma, karbonhidrat bakımından zengin besinlerdir.

● Hafıza ve zeka gelişimi açısından B vitaminleri olan yiyecekler birinci sırada gelir. B vitamini özellikle beyin ve sinir sistemi sağlığını korumak açısından önem taşır. Eksikliğinde depresyon, kısa süreli hafıza kaybı, dikkat eksikliği, el ve ayaklarda yanma, iğnelenme, duyu kusuru, unutkanlık ve sinirlilik görülebilir. Ayrıca B vitamini eksikliğinde, beyin ve beynin emirlerini uygulayan sinir sisteminde çeşitli derecede hasarlar oluşabilir. Et, balık, yağsız süt, yoğurt, muz, yeşil yapraklı sebzeler ve kuru baklagillerde B vitamini bulunur.

● Omega 3 asidi bakımından zengin olan balık, beyin fonksiyonlarının daha düzgün çalışmasına yardım eder. Omega 3, beyin için daha fazla oksijen sağlayarak eski bilgilerin hatırlamasını sağlar. Balık içerdiği protein ve amino asitlerle de beyin tabakasının ihtiyacı olan sıvıyı karşılayarak hafızayı güçlendirir. Ayrıca yoğun stres altında daha hızlı düşünmeye yardımcı olur.

● E vitamini beyinde yaşlanmayla birlikte oluşabilecek gerilemeyi durdurur. E vitamini yönünden zengin olan badem, beyindeki yaşlanmayı yavaşlattığı gibi beyin gelişimi ve sağlığı için birçok elementi de içerir. Ceviz, fındık, yer fıstığı, ay çekirdeği, susam, keten tohumu da beyin sağlığı açısından tüketilmesi gereken gıdalar arasında.

● Son yıllarda yapılan araştırmalar, üzümün dopamin salgılamasını artırarak problem çözme yeteneğini geliştirdiğini ortaya koyuyor. Bor bakımından da zengin olan üzüm, beyin sağlığı açısından çok yararlı. Bor tüketiminin konsantrasyon ve hafızayı geliştirdiği de biliniyor, ayrıca elma ve fındıkta da bor bulunuyor.

● Yaban mersini, çilek gibi bazı meyveler ve domates, havuç gibi sebzeler yüksek oranda antioksidan içerir. Beynin daha uzun süre sağlıklı kalmasını sağlayan antioksidanlı bu gıdaları tüketen yaşlı insanların kısa dönem hafızalarının geliştiği görülmektedir. Yaban mersininin sinir hücreleri ile etkileşime geçerek belleği geliştirdiği ve strese karşı beyni koruduğunu ortaya koyan çalışmalar da bulunmakta.