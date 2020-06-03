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Aktüel

Yumruk değil "patates"

Mersin’in Erdemli ilçesinde sıkılmış bir yumruğu andıran patates görenleri hayretler içinde bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:00:17 -
Yumruk değil "patates"

Mersin’in Erdemli ilçesinde sıkılmış bir yumruğu andıran patates görenleri hayretler içinde bıraktı.


Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi’nde 25 yıldır bakkal işleten Medet Diken (52), sabah sebze halinden aldığı patates çuvalını tezgaha boşaltırken ilginç bir patatesle karşılaştı. Adeta bir yumruğu anımsatan patatesi gören Diken, hayretler içinde kaldı.


Diken,"Hayatım boyunca böyle ilginç bir şeyle karşılaşmadım. Sabahleyin almış olduğum patates çuvalından tezgaha boşaltırken böyle bir patates çıktı. Nimet çıktı. Toprağından mı, suyundan mı, ilginç geldi bana. Bu bir yumruk değil patates, bir nimet. 5 parmağın 5’i de var, sıkılmış bir yumruk gibi" dedi.


Daha önce çift buğday başağı ve çatal limon gördüğünü ifade eden Diken, 5 parmaklı bir patatesi ilk kez gördüğünü kaydetti.


Diken, ilginç bulduğu patatesi müşterilerinin de ilgisine sundu.

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