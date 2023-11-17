Yükselen altın fiyatları yeni bant arayışında! Gram ve çeyrek elde avuçta tutulmuyor

Altın piyasasını yakından takip eden küçük yatırımcı elindekini değerlendirebilmek için alternatif arayışlara girerken özellikle yastık altında tutulan altınların bozdurulup bozdurulmayacağı ya da bankaya altınların yatırılıp yatırılmayacağı ikilemini yaşamaya devam ediyor.

Yastıkaltı altın hala bekletiliyor

Güvenli liman olarak elde tutulmaya devam eden altının sisteme kazandırılabilmesi için merkezi yönetim etkin tedbir ve önerilerde bulunarak küçük yatırımcıyı kazanmaya çalışırken sisteme girmeyen onlarca ton altın da yastık altında kalmaya devam ediyor.

"Kötü gün dostu" olarak addedilen altını elinde tutmaya devam edenlerin tercihi ise gerek alım gerekse satım sürecinde çeyrek ve gram altın bazlı. Bu altınların bankaya ya da finansal sistemin diğer değerlendirme araçlarını yatırılması halinde vergilendirilebileceği endişesini taşıyan küçük yatırımcılar için özellikle yurt içi piyasaların seyri önem arz ediyor.

Takip edilen fiyat bantları

Şu sıralarda serbest piyasaya bakıldığında gram altının 1800 lira bandını aştığı görülüyor. Çeyrek altın da yine 3 bin lira eşiğini aşmış vaziyette. Son birkaç haftadır düşüş seyrinde iken yükseliş trendine giren altında yurt dışı konjonktürün belirleyici rol aldığı söylenebilir.

Çeyrek altın şu saatlerde 3.015 liradan gram altın ise serbest piyasada 1838 liradan işlem görmekte.

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Öte yandan küçük yatırımcı için alım ve satım sürecinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği üzerinde kafa yoran uzmanlar şu açıklamada bulunuyorlar:

"Altının yükseliş süreci kesilebilmiş değil. Son birkaç haftadır düşüş seyrine giren altında yükselişe geçiş başladı. Gram bazında yatırımcılar 1800 bandını alım fırsatı olarak değerlendirebilir.

Çeyrek altında 3 bin direncinin kırılması halinde geri çekilişler alım için değerlendirilebilir. Satım konusunda acil haller varsa bu seviyeler satım için denenebilir. Acil durumlar dışında beklemede kalmak daha rasyonel bir tutum olacaktır. Uzun vadede kalmaya devam etmek ise tercih nedeni"