Yüksel Yıldırım ayrılığı duyurdu: Maaş indirimini kabul etmedi

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Olivier Ntcham ile anlaşamadık. Maaş indirimini kabul etmedi. Yolları ayırdık." açıklamasında bulundu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yapılacak transfer çalışmaları ve gelecek sezon planlaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Yüksel Yıldırım, sahibi olduğu Fransa Ligue 2 ekiplerinden Dunkerque’te forma giyen orta saha oyuncusu Antoine Sekongo’yu Samsunspor kadrosuna dahil edeceklerini belirterek, “Fenerbahçe’den gelen İrfan Can Eğribayat konusunda bir gelgit yaşıyoruz. Önce Samsunspor’da kalmayacağını söyledi, şimdi kalmak istediğini söylüyor. Ama henüz net bir durum yok. Çünkü bu biraz da oyuncuya bağlı." dedi.

 

Yüksel Yıldırm şöyle devam etti:

"Samsunspor’da iki tane eş değerde kalecimiz var. Okan ile İrfan Can neredeyse aynı seviyede ve çok iyi kaleciler. Bunlar bize yetiyor. Bir ara Bilal Bayazıt ile anlaştık ancak transferinden vazgeçildi. Kalede bu şekilde devam etme ihtimalimiz yüksek. İrfan Can’ı takımda tutmak isteriz. Satka’nın takımda kalmasını çok istedik. Ntcham’ın da kalmasını istedik ama onunla anlaşamadık.

 

 

Satka eşinden dolayı gitmek istediğini net şekilde ifade etti, çocuğu olmuştu. Ntcham ise takımın en yüksek maaş alan oyuncularından biri. Bazı maçlarda çok iyi oynuyor, bazı maçlarda ise beklenen seviyenin çok altında kalıyor.

 

Maaş konusunda indirimi kabul etmeyince kendisinden vazgeçtik. Onun yerine Fransa’daki takımımız Dunkerque’den Antoine Sekongo’yu alıyoruz. 21 yaşında, ileride yıldız olabilecek bir oyuncu gibi görünüyor.

