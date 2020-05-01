Yüksekova’da ters lale güzelliği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde açan ters laleler görenleri kendine hayran bırakıyor.

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karlı köyünde açan ters laleler, görenleri kendine hayran bırakıyor. Bölge halkı tarafından ’hüzün çiçeği’ olarak adlandırılan, Hakkari ve Van bölgesinde yetişen ve 15 günlük ömrü olan ters laleler, Yüksekova’nın bazı bölgelerinde seyrine doyulmaz görüntüler oluşturuyor.

Ters lalelerin yetiştiği bölge her sene vatandaşların uğrak mekanı olurken, bu yıl dünya genelinde yaşanan korona virüsü salgını nedeniyle bölgeye kimse uğramıyor. Vahap Canan adlı vatandaş, “İlçemizin yüksek rakımlı bölgelerinde bulunan ters laleler, karların erimesiyle beraber doğamızda farklı bir renk cümbüşüne yol açıyor. Fakat bu sene hem ilçemizde hem dünyada salgın nedeniyle insanların bu doğa güzelliğini seyretmesine engel oluyor oldu. Geçmiş senelerde ilçemize yurt dışında ve yurt içinde çok kişi gelip bu eşsiz doğa güzelliklerini görüyordu. Ters laleler bu bölgemizde eşsiz bir doğa manzarası oluşturuyor” dedi.