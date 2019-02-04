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Yüksekova'da peynir kovalarına saklanan 5 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, peynir kovalarının içine gizlenmiş yüklü miktarda eroin ele geçirildi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 19:08
Yüksekova'da peynir kovalarına saklanan 5 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu peynir kovalarına gizlenmiş vaziyette 5 kilo 43 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 3 Şubat 2019 günü Yüksekova ilçesinden Van istikametine gitmekte olan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada, peynir kovalarına gizlenmiş vaziyette 5 kilo 43 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile 4 bin 55 TL ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Öte yandan, 28 Ocak ile 4 Şubat 2019 tarihleri arasında il genelinde yapılan uygulamalarda ise gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 690 paket sigara ve 192 kilogram çay ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 19:08
  1. Van
  2. Hakkari
  3. Yüksekova
  4. Uyuşturucu operasyonu
  5. eroini peynir kovalarına saklamışlar
  6. eroin

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