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Yüksekova'da öğrenciler yolda mahsur kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 7 okul servis aracı, içindeki öğrencilerle birlikte kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Olay yerine gelen karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından araçlar bulundukları yerden kurtarıldı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:04
Yüksekova'da öğrenciler yolda mahsur kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 günden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1 metre, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı.

Bugün sabah saatlerinde İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çevreli ve Yoncalı köylerinin taşımalı öğrencilerinin 7 servis aracı içindeki 60 öğrenci ile birlikte, okulların tatil edilmesinin ardından Yüksekova'dan köylerine dönüş yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Servis şoförleri de kaymakamlığa bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. 



Olay yerine giden karla mücadele ekipleri, yaklaşık 3 saat süren bir çalışma ile öğrencileri kaldıkları yerden kurtardı. Öğrencilerden Zelihe Karataş, soğuk hava nedeniyle yolda kaldıkları sürede çok üşüdüklerini belirterek, "Sabah saat 07.00'da okula gittik ancak okul tatil edilince dönmek zorunda kaldık. Köye varmadan aşırı tipi ve kar yağışından dolayı yolda mahsur kaldık. Çok üşüdük" dedi.



Servisi sürücüsü Bedirhan Karataş ise kar ve tipi nedeniyle saatlerdir yolda mahsir kaldıklarını belirterek, "Öğrenciler üşümeye başladı. Bizde Yüksekova Şantiye Şefliliğini arayarak yardım istedik. Yaklaşık 3 saat süren bir çalışmanın ardından servisler bulunkuları yerden kurtarıldı. Sağ salim öğrencilerimizi köye ulaştırdık. Karla mücadele ekiplerine teşekür ediyorum" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:04
  1. Hakkari
  2. Yüksekova
  3. şiddetli kay yağışı
  4. tipi
  5. öğrenci servisleri yolda kaldı
  6. öğrenciler kayda mahsur kaldı

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