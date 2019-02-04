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Yüksek gerilim hattında akıma kapılan işçi öldü

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'de görevli Zülfikar Kaynakpınar, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arızalanan yüksek gerilik hattını tamir için çıktığı direkte akıma kapılarak öldü.

04 Şubat 2019 Pazartesi 19:05
Yüksek gerilim hattında akıma kapılan işçi öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı yüksek gerilim hattında akıma kapılan işçi Zülfikar Kaynakpınar (25), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra, Birecik'e bağlı Arat Dağı mevkisindeki arazide meydana geldi. Bölgede, iddiaya göre, elektrik kesintisi olunca mahalle sakinleri, arıza ekibine haber verdi. Arızayı gidermek üzere gelen Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'de görevli Zülfikar Kaynakpınar, onarım için yüksek gerilim hattına çıktı. Kaynakpınar, onarım çalışması yaptığı sırada, akıma kapılarak, asılı kaldı. Kaynakpınar'ı gören ekipler, enerjiyi kesip, indirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Kaynakpınar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Zülfikar Kaynakpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Birecik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 19:05
  1. Şanlıurfa
  2. Birecik ilçesi
  3. Yüksek gerilim hattı
  4. akıma kapılan işçi öldü
  5. Zülfikar Kaynakpınar

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