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Ekonomi Yüksek fiyatın sebebi buymuş: Ayçiçek yağı üzerinden yapılan büyük fırsatçılık!
Ekonomi

Yüksek fiyatın sebebi buymuş: Ayçiçek yağı üzerinden yapılan büyük fırsatçılık!

Üretimin artmasına rağmen Ayçiçek yağı fiyatlarının neden yüksek olduğu tartışma konusuydu. Ayçiçek üretiminde rekolte geçen yıla göre arttı ama dolar kuru bahane edilerek fiyatlar yükseltiliyor. Dövizde yaşanan dalgalanmayı fırsat bilenler, ürünleri depolarda saklayarak hem stokçuluk, hem de zam üstüne zam yapıyorlar.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 17:24:00 -
Yüksek fiyatın sebebi buymuş: Ayçiçek yağı üzerinden yapılan büyük fırsatçılık!

Ayçiçek üretimi bir önceki yıla göre arttı. Ancak buna rağmen ayçiçek yağı fiyatı üzerinden spekülasyonlar yapılıyor. Detayları Tekirdağ Çorlu'da bulunan A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı. Ünal, "Öyle bir durum söz konusu değil. Ülkemizin Ayçiçek yağı sektöründe en çok tercih edilen markalarını üretmekte olan birliğimiz, üretimine 7/24 tam kapasiteyle devam etmektedir. Üretimimiz şu anda devam ediyor. Yaklaşık aylık 20 bin tonun üzerinde rafine ayçiçek yağı üretimi gerçekleştirerek sevkiyatını talep doğrultusunda karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünal, "Pandemi döneminde üretimimizde hiçbir sıkıntı aksama yaşanmadı. Şu anda zaten bu yıl Ekim ayının ortalarına kadar hatta sonuna kadar ayçiçek hasadı bölgemizde ve Türkiye'de devam etti. Ülkemizin ihtiyacının yüzde 50-60'ını zaten bu bölgeden karşılamaktayız." şeklinde konuştu.

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