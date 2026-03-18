Yüksek ceza akıllandırmadı Motosikletteki gizli egzozu polis yakaladı
Aktüel

Yüksek ceza akıllandırmadı Motosikletteki gizli egzozu polis yakaladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Kadıköy'de yapılan kontrolde bir motosiklette kumanda ile açılıp kapanabilen gizli egzoz sistemi tespit edildi. Sürücüye çeşitli ihlallerden para cezası uygulanırken, motosiklet 30 gün süreyle trafikten men edildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caddebostan sahil yolunda uygulama noktasına girmek istemeyerek ters yönde ilerleyen motosiklet sürücüsü, trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde motosiklette kumanda ile açılıp kapanabilen gizli egzoz sistemi tespit edildi. Sürücüye çeşitli ihlallerden para cezası uygulanırken, motosiklet 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Edinilen bilgilere göre, denetim yapan ekipler şüpheli hareketler sergileyen motosikleti durdurdu. Kontroller sırasında motosiklette dışarıdan fark edilmesi zor olan ve uzaktan kumandayla devreye giren abartı egzoz sistemi bulundu. Sistemin, yüksek ses çıkardığı ve denetimlerden kaçmak amacıyla kapatılabildiği öğrenildi.

Yapılan işlemler kapsamında sürücüye; ters yönde araç kullanmaktan 10 bin lira, kaldırım ihlalinden 5 bin lira ve abartı egzoz kullanmaktan 16 bin lira olmak üzere toplam 31 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca motosiklet 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Cezanın ardından konuşan sürücü ise yaşadığı pişmanlığı dile getirerek, "Egzozu buldular. Açmamıştık ama yine de cezayı yazdılar. Kumandalı egzozdu. Vanlıyım. Egzoz takmayın, çok kötü şeyler oluyor. Çok pişmanım. Egzozu sökün, böyle olmuyor" dedi.

