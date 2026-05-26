Alüminyum piyasasında rekor yükseliş!

Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyum fiyatları yüzde 1,6'ya kadar yükselirken, piyasalar özellikle Çin'deki üretim denetimlerini yakından takip ediyor. Araştırma şirketi Mysteel Global'e göre yatırımcılar, enerji tüketimi ve emisyon kontrolleri kapsamında bazı Çinli döküm tesislerinde üretimin azaltılabileceğinden endişe ediyor.

Dünyanın en büyük alüminyum üreticisi olan Çin'deki tesislerin, Orta Doğu'daki çatışmanın neden olduğu küresel arz sıkıntısından faydalanmak amacıyla kapasitelerinin üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Şubat ayı sonunda başlayan savaş sonrası Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların aksaması, küresel piyasada arz daralmasına yol açtı ve LME fiyatlarını yukarı taşıdı.

Çin yönetimi ise artan stoklar nedeniyle aşırı üretimi kontrol altına almaya hazırlanıyor. Mysteel'in aktardığına göre, Guangxi eyaletinin Baise kentindeki bir döküm tesisi erimiş alüminyum üretimini azaltmaya başladı. Ancak üretim kesintisinin boyutuna ilişkin resmi bir veri paylaşılmadı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı da 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada çelik ve petrol rafineri sektörlerinin de denetim kapsamına alınacağını duyurdu.

Resmi verilere göre Çin'in günlük alüminyum üretimi geçen ay 129 bin tonla tarihi rekor seviyeye ulaştı.

LME'de alüminyumun ton fiyatı yüzde 1,3 artışla 3.697 dolara yükselirken, bu seviye Mart 2022'den bu yana görülen en yüksek fiyat olarak kaydedildi.

Öte yandan bakır fiyatları da Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı olarak dalgalı bir seyir izledi. Ton başına yaklaşık 13.630 dolardan işlem gören bakır, yapay zeka yatırımları ve veri merkezi altyapısına yönelik güçlü talep nedeniyle son dönemde rekor seviyelere yaklaşmıştı.