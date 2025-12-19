Yük treninin ezdiği çocuk öldü
Malatya'da hemzemin geçitte yolun karşısına geçerken yük treninin ezdiği 17 yaşındaki Sağdıç Buğrahan feci şekilde yaşamını yitirdi.
Saat 08.45 sıralarında Malatya-Sivas karayolu üzeri Anayurt Bulvarı mevkiindeki Özsan Sanayi Sitesi girişinde bulunan köprüden karşıya geçmeye çalıştığı ileri sürülen 17 yaşındaki Sağdıç Buğrahan'a yük treni çarptı.
Olayda metrelerce sürüklenen genç olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağdıç Buğrahan'nin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.