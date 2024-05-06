Yuh olsun size! Bu rezilliğe bir isim koymakta güçlük çekiyoruz

Dicle Elektrik tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Eyyübiye, Haliliye, Harran, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde jandarma destekli dron kontrolü yapılınca 100 bin nüfuslu bir ilçeye yetecek yaklaşık 53 bin 500 kilowatt gücünde 351 adet kayıt dışı elektrik trafosu tespit edilmişti. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, “Resmen trafo kurup, memleketin elektriğine çökmüşler. Bunlar yakında milletin barajına da çökerler” dedi. Aytuğ, yazısında şunları kaydetti:

“Olacak şey mi? Oluyor işte... Dicle Elektrik tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Eyyübiye, Haliliye, Harran, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde jandarma destekli dron kontrolü yapılınca 100 bin nüfuslu bir ilçeye yetecek yaklaşık 53 bin 500 kilowatt gücünde 351 adet kayıt dışı elektrik trafosu tespit edildi.

Dikkat edin, mahalleden geçen elektrik direğine çengel atıp evine kaçak elektrik çekenlerden söz etmiyorum. Resmen trafo kurup, memleketin elektriğine çökmüşler. Bunlar yakında milletin barajına da çökerler...

Bu rezilliğe bir isim koymakta güçlük çekiyorum. Siz deyin hırsızlık, ben diyeyim eşkıyalık, başkası desin vatan hainliği...

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Üstelik onların çaldığı elektrik, senin benim faturama "kaçak elektrik gideri" olarak kaydediliyor. Sizin çöktüğünüz elektriğin parasını ben ödeyeceğim, öyle mi? Yazıklar olsun... Çaldığınızla çarpılasınız inşallah…”