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Yücel İldiz: Yolumuza devam ediyoruz

Ümraniyespor sahasında berabere kalan Abalı Denizlispor’da Teknik Direktör Yücel İldiz, karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında lider gibi oynadıklarını belirtti.

11 Mart 2019 Pazartesi 22:23
Yücel İldiz: Yolumuza devam ediyoruz

Ümraniyespor sahasında berabere kalan Abalı Denizlispor’da Teknik Direktör Yücel İldiz, karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında lider gibi oynadıklarını belirterek, “9 tane final maçımız kaldı, lider olarak yolumuza devam ediyoruz, ligi lider bitiririz diye düşünüyorum” dedi.

 

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Abalı Denizlispor sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde averajla liderliğini sürdüren yeşil siyahlı ekibin Teknik direktörü Yücel İldiz, maç sonrası basın toplantısı düzenleyerek karşılaşmayı değerlendirdi. Ligdeki tüm gözlerin Ümraniyespor-Abalı Denizlispor karşılaşmasında olduğunu aktaran İldiz, özellikle iddia takibi takımların neticeyi merak ettiklerini ve kendilerin diğer takımların puan kaybetmesini beklediği gibi doğal olarak diğer takımların da Abalı Denizlispor’un puan kaybetmesini beklediğini kaydetti.

 

Karşılaşmanın ilk yarısının dengede gittiğini aktaran İldiz, ikinci yarıda ise lider gibi oynadıklarını ifade ederek, “İlk yarıda istediklerimizi çok yapamadık. Rakip de yapamadı ama çok da istediğimizi oynayamadık. Maç dengede gitti, çok da fazla pozisyon olmadan berabere bitti. İkinci yarıda gerçekten Denizlispor gibi oynadık, oyunun son saniyesine kadar maçı kovaladık. Her şeyi istedik. Sonuç olarak lider gibi oynadık. Lideriz şuanda lider de bitirmek istiyoruz. Biz bu mücadeleyi verelim, lider gidiyoruz, lider de bitiririz diye düşünüyorum. Biraz daha birlikte oynamamız ve saha içinde ve dışında birlikteliğimizi muhafaza etmemiz lazım. Diğer takımlar gibi çok fazla geniş bir kadromuz yok. İkinci yarıdaki oyunumuz maalesef 3 puana yetmedi ama olsun. Bu tip müsabakalarda çok sorun değil ama niyet önemli çok istedik. 9 tane final maçımız kaldı, devam ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 22:23
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