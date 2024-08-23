Yücel Çakmaklı rahmetle anılıyor

Filmleriyle Türk sinemasına farklı bir boyut kazandıran ve “milli sinema” akımına öncülük eden yönetmen, yapımcı ve senarist Yücel Çakmaklı’nın vefatının üzerinden 15 yıl geçti.

Afyonkarahisar’da 1937’de dünyaya gelen Çakmaklı, Afyon Lisesinin ardından 1959’da İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünden mezun oldu.

Çakmaklı, askerden döndükten sonra 1963’te Yeni İstanbul Gazetesinde, Tarık Buğra’nın yönettiği sayfada sinema yazıları yazmaya başladı.

TRT bünyesinde 1975-1990’da çalışmalarını sürdüren Çakmaklı, kısa hikayelerden meydana getirdiği 30-70 dakika arası kısa televizyon filmleriyle meşhur oldu.

Osmanlı tarihine dair TRT bünyesinde yaptığı filmleriyle oldukça dikkati çeken Çakmaklı’nın 1987’de Tarık Buğra’nın romanından uyarladığı “Kuruluş: Osmancık” adlı mini dizisi, Türk sinemasında büyük yankı uyandırdı.

Yeşilçam’ın ünlü isimlerinden Cihan Ünal, Meral Orhonsay, Yaşar Alptekin, Sema Yunak, Sema Çelebi, Nurhan Nur ve Eşref Kolçak’ı bir araya getiren 12 bölümlük TRT yapımı dizi, o dönem yapılan tarihi dizilerde örnek teşkil etti.

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Usta yönetmenin 1989’da çektiği roman uyarlaması “Minyeli Abdullah” filmi, 500 binin üzerinde seyirciye ulaşarak dönemin en çok izlenen filmleri arasında yer aldı. Türk sinemasında pek çok farklı konuda çalışarak ilklere imza atan Çakmaklı, 10 Temmuz 2008’de TBMM tarafından Devlet Üstün Hizmet Madalyası’na layık görüldü. Aynı yıl 1 Ekim’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sinemadaki 50 yıllık hizmetleri dolayısıyla Emek Ödülü’ne değer görüldü.

Geçirdiği by-pass ve kalp kapakçığı ameliyatı sonrası yoğun bakıma alınan Yücel Çakmaklı, tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 23 Ağustos 2009’da hayatını kaybetti.

Usta yönetmen, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Çakmaklı’nın çektiği filmler şunlar: “Zehra” (1972), “Çile” (1972), “Ben Doğarken Ölmüşüm” (1973)”, “Oğlum Osman” (1973), “Diriliş” (1974), “Garip Kuş” (1974), “Kızım Ayşe” (1974), “Memleketim” (1974), “Çok Sesli Bir Ölüm” (1977), “Çözülme” (1977), “Bir Adam Yaratmak” (1977), “Oynaş” (1977), “Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep” (1978), “Denizin Kanı” (1978), “IV. Murat” (1980), “Hacı Arif Bey” (1982), “Küçük Ağa” (1983), “Aliş ile Zeynep” (1984), “Kuruluş/Osmancık” (1987), “Sahibini Arayan Madalya” (1989), “Minyeli Abdullah” (1989), “Minyeli Abdullah 2” (1990), “Kurdoğlu-Osmanlı Bedel İster” (1991), “Mümin ile Kafir” (1992), “Bişr-i Hafi-Bir Zamanlar Sarhoştu” (1992), “Kanayan Bosna” (1993), “Kanayan Yara-Bosna Mavi Karanlık” (1994), “Son Türbedar” (1996), “Emir Sultan” (1997), “Cumbadan Rumbaya” (2005).