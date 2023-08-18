Yüce Kur'anı yakan Momika'ya yangın tüpüyle müdahale!
İsveç’te Irak asıllı Salwan Momika, İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenledi. Saldırıya bir kadın elinde yangın tüpüyle müdahale etti.
Irak asıllı Salwan Momika, İran’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde elinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin fotoğrafıyla Kur’an-ı Kerim’i yaktı.
Polis kadını durdurdu!
Polis koruması eşliğinde eylemine devam eden Momika’ya bir kadın yangın söndürücü tüple müdahale etmeye çalıştı. Ancak polis kadına müdahale ederek etkisiz hale getirdi.
Ortalığın dumanla kaplandığı bölgede Salwan, 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis ile olay yerinden ayrıldı.