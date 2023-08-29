Yüce Kur'an'ı yakan Momika'nın tüm bağlantıları deşifre oldu!

Televizyonun editörlerinden Dikran Ego, Momika'nın Irak'ta tüm Hristiyan kuruluş ve kurumlardan kovulan Irak asıllı bir Süryani olduğunu ve terör örgütü PKK ile ilişkileri bulunduğunu söyledi.

İmam Ali milis grubunda da barınamadı!

Momika'nın "psikolojisinin bozuk ve karanlık bir kişi" olduğunu anlatan Ego, bu kişinin Bağdat'ta "İmam Ali" milis grubuna katıldığını belirtti.

"İmam Ali" milis grubunda kendisini Hristiyanların milis lideri olarak tanıtan Momika'nın burada da tutunamadığını dile getiren Ego, Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarının İsveç'te yaşayan Süryaniler tarafından büyük tepkiyle karşılandığını kaydetti.

Ego, "Süryanilerin İsveç'te bulunan kilise, kurum ve kuruluşları, Momika'nın provokasyonlarını sert bir dille kınadı ve dışladı. Süryaniler maddi ve manevi destek vermediği için Momika, Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını Tiktok'tan canlı yayımlayarak para kazanıyor. Bunu kendisi de basına verdiği demeçlerde dile getirdi." diye konuştu.

PKK terör örgütüyle organik bağ!

Momika'nın terör örgütü PKK ile ilişkisi olduğunu ifade eden Ego, "Provokatör Momika'nın PKK ile ilişkisini göz önünde bulundurduğumuzda; Türkiye'nin İsveç ile devam eden NATO üyelik sürecini de düşünürsek, Momika'nın İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırılarının arkasında PKK tarafından dizayn edilen kullanışlı bir aptal olduğunu da anlayabiliriz." dedi.

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Ego, İsveçli akademisyen Carll Drot'un Momika'dan söz ettiği bir rapora da işaret ederek, "İsveçli Carll Drot isimli akademisyen, 2014 ve 2017 arasındaki Irak'ta Süryani milisler arasında yaptığı araştırmada Salwan Momika'ya da yer verdi. Drot raporunda, Momika'nın Süryaniler arasında bir yerlere gelmek isteyen şiddet yanlısı hilekar, psikopat zavallı bir figür olduğunu belirtmiş. Hatta Momika, Drot'a verdiği demeçte, Süryanilerden nefret ettiğini vurgulamış." ifadelerini kullandı.

Bu raporda adı geçen ve Süryanileri temsil ettiğini iddia eden Dawronoye isimli grubun, terör örgütü PKK tarafından kurulduğunun bilindiğine dikkati çeken Ego, "Süryanilere hiçbir faydası olamayan, sadece PKK'lılara hizmet eden bir grupta da görev yapan Momika'nın, PKK ile organik bağı bulunuyor." şeklinde konuştu.